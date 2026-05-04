Ljubav blokadera i drugosrbijanaca prema ratnim zločincima je opštepoznata.

Što je neko počinio više ratnih zločina nad Srbima to ga oni više vole.

Tako blokaderski profesori ne kriju ljubav prema upravniku logora "Jasenovac" Dinku Šakiću, a blokaderski glumci ne kriju ljubav prema pokojnom Jovanu - Jovu Divjaku koji je počinio strašne ratne zločine nad Srbima kao general Alijine "Armije BiH".

Jovo Divjak je pobegao kod Alije jer je još pre početka rata postojala opasnost da ga uhapsi JNA zbog prodaje manjka u magacinima TO koji su bili pod njegovom kontrolom. Istraga je utvrdila da je Jovo razvio odličan biznis prodajući gorivo i hranu, a kasnije i oružje. Kada se pokazalo da je opasnost da bude uhapšen velika jer su otkrivene njegove švercerske kombinacije ovaj Srbin i rođeni Beograđanin je pobegao kod Alije i izjavio kako mora da brani Bosnu od zlih Srba. Kako je izgledala ta njegova "odbrana" najbolje svedoče masovna ubistva srpskih civila na Kazanima iznad Sarajeva kao i zločin nad golobradim mladićima na odsluženju vojnog roka u JNA koji su se povlačili iz Sarajeva. Za zločine na Kazanima i onaj u DObrovoljačkoj ulici švercer i zločinac Jovo Divjak nikada nije odgovarao.

Po završetku rata se izjašnavao kao "Bosanac pravoslavne vere" i tvrdio kako Srbi u BiH ne postoje.

Ova uštva od čoveka je ipak stekla mitski status među drugosrbijanskim glumcima, a naročito kod blokaderskog glumca i reditelja Dragana Bjelogrlića sa kojim je postao i lični prijatelj.

Tako je blokader Bjelogrlić lamentirao 2011. zato što zločinac Jovo Divjak nije prisustvovao premijeri filma “Montevideo, Bog te video” u Mostaru mada mu je on lično poslao VIP pozivnicu.

Divjak nije došao jer je uhapšen u Beču po poternici koju je izdala Srbija zbog ratnih zločina koje je počinio.

"Među 10 VIP zvanica večeras (na premijeri održanoj 4. marta 2011, prim. nov.) trebalo je da bude i Jovan Divjak, koji je sinoć uhapšen u Beču. Kako komentarišete vi kao osvedočeni prijatelj Sarajeva, kao neko ko je verujem bio prijatelj i nije tek tako birao goste za večerašnju projekciju u Sarajevu, kako komentarišete ovu situaciju?", pitala ga je tada voditeljka.

"Ja prvi put kada sam došao u Sarajevo, na Sarajevo Film Festival 1998. godine proveo dobar deo dana sa Jovom, pričali smo sve i svašta, on je meni prišao, ja sam tad bio s pokojnim Mirzom Delibašićem i Davorinom Popovićem i onda smo svi zajedno otišli na ručak. Onda smo, čak, mislim u “Mliječnom putu” imali i jednu scenu zajedno. Često smo se viđali ovako po Sarajevu i razgovarali... Prosto mi je žao što neće biti večeras na mom filmu", rekao je tada blokader Bjelogrlić.

To su ljudi koji navodno tvrde da vole Srbiju i srpski narod. Ono što možemo da se zapitamo je, ako tako vole, kako li tek mrze?

Sve ovo jasno pokazuje pravo lice blokadera kojima je glavni cilj da Srbiji bude što gore i koji imaju patološku dozu mržnje prema sopstvenom narodu koja proizilazi iz autošovinizma i kompleksa niže vrednosti koji ih ubija mentalno ceo život.