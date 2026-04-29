Dečak, učenik sedmog razreda, izgubio je život na Cetinju nakon što je na njega pala konstrukcija gola dok je igrao fudbal, prenosi portal RTCG.
Prema nezvaničnim informacijama, tragedija se dogodila u zatvorenom sportskom prostoru, gde je dečak bio tokom igre sa vršnjacima.
Detalji nesreće
Kako navodi RTCG, konstrukcija gola se obrušila u trenutku dok se dečak nalazio u njenoj neposrednoj blizini. Okolnosti pod kojima je došlo do pada još uvek nisu u potpunosti razjašnjene.
Uprkos brzoj reakciji, dečaku nije bilo spasa.
Istraga u toku
Nadležni organi trebalo bi da utvrde sve okolnosti ove tragedije, uključujući stanje sportske opreme i bezbednosne uslove u objektu u kojem se nesreća dogodila.
Očekuje se da će više informacija biti poznato nakon zvaničnih izveštaja i istrage.
Javnost u šoku
Vest o nesreći potresla je Cetinje i širu javnost, posebno zbog činjenice da je u pitanju dete.
Roditelji i građani sve češće ukazuju na potrebu za strožim kontrolama bezbednosti na sportskim terenima i u objektima gde borave deca.
Komentari (0)