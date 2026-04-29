Dečak, učenik sedmog razreda, izgubio je život na Cetinju nakon što je na njega pala konstrukcija gola dok je igrao fudbal, prenosi portal RTCG.

Prema nezvaničnim informacijama, tragedija se dogodila u zatvorenom sportskom prostoru, gde je dečak bio tokom igre sa vršnjacima.

Detalji nesreće

Kako navodi RTCG, konstrukcija gola se obrušila u trenutku dok se dečak nalazio u njenoj neposrednoj blizini. Okolnosti pod kojima je došlo do pada još uvek nisu u potpunosti razjašnjene.

Uprkos brzoj reakciji, dečaku nije bilo spasa.

Istraga u toku

Nadležni organi trebalo bi da utvrde sve okolnosti ove tragedije, uključujući stanje sportske opreme i bezbednosne uslove u objektu u kojem se nesreća dogodila.

Očekuje se da će više informacija biti poznato nakon zvaničnih izveštaja i istrage.

Javnost u šoku

Vest o nesreći potresla je Cetinje i širu javnost, posebno zbog činjenice da je u pitanju dete.

Roditelji i građani sve češće ukazuju na potrebu za strožim kontrolama bezbednosti na sportskim terenima i u objektima gde borave deca.