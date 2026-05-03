Teška porodična tragedija dogodila se u Istanbulu, gde je žena osumnjičena da je ubila svoju snaju u porodičnom domu. Prema navodima medija, nakon zločina izašla je na terasu i priznala šta je uradila, a potom sačekala dolazak policije.

Prema informacijama iz turskih medija, stradala je 25-godišnja žena, dok je za ubistvo osumnjičena njena svekrva, stara 58 godina.

Navodno je tokom sukoba u kući došlo do pucnjave, nakon čega je mlada žena preminula na licu mesta.

Nakon incidenta, osumnjičena je izašla na terasu i, prema svedočenjima, glasno rekla komšijama da je ubila snaju.

Zatim je zapalila cigaretu i mirno sačekala policiju, koja je ubrzo stigla na lice mesta i uhapsila je.

Svađa prethodila zločinu

Prema nezvaničnim informacijama iz istrage, zločinu je prethodila svađa između svekrve i snaje.

Sumnja se da je motiv bio to što je starija žena verovala da njena snaja vara njenog sina, koji se u tom trenutku nalazio u zatvoru.

Šta je rekla policiji

Tokom saslušanja, osumnjičena je navodno izjavila da je pronašla poruke koje je snaja razmenjivala sa drugim muškarcem, što ju je, kako tvrdi, dodatno uznemirilo.

Navodi se i da njen sin sa žrtvom ima dvoje dece.

Istraga u toku

Prema dostupnim informacijama, osumnjičena je ranije imala problema sa zakonom i već je bila osuđivana.

Policija i tužilaštvo nastavljaju istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog zločina.

Ovaj slučaj još jednom pokazuje koliko porodični sukobi mogu da eskaliraju sa teškim posledicama. Nadležni organi utvrđuju sve detalje, dok javnost ostaje zatečena brutalnošću događaja.