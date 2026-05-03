Peter Mađar najavio je da će, 22. oktobra 2026., uoči 70. godišnjice Revolucije 1956., biti javno objavljeni tajni dosijei agenata i saradnika komunističke tajne policije.

Budući premijer Peter Mađar razgovarao je sa Gergom Čehom Bendegizom, glavnim upravnikom Istorijskog arhiva Službi državne bezbednosti, o potpunom deklasifikovanju i objavljivanju dosijea agenata i magnetnih traka. Mađar je na svojoj Fejsbuk stranici objavio da će se jedno od najvažnijih obećanja promene režima ispuniti upravo 22. oktobra. Prema njegovom planu, javno će postati dostupni ne samo spiskovi imena, već i sami dosijei. No, taj potez već izaziva žestoke rasprave među stručnjacima, piše Indeks.hu.

Poznati pravni stručnjak i bivši političar Hak Peter, jedan od autora prvog predloga zakona o lustraciji iz 1990., podržava objavu spiska agenata, ali se protivi potpunom otvaranju svih izveštaja i dosijea.

- Potpuna javnost dosijea ne bi najviše naudila bivšim agentima, nego osobama koje su bili praćeni i špijunirani - upozorio je Hak u razgovoru za Indeks. Objavljivanje izvještaja moglo bi da razotkrije privatne tajne, afere, bračne prevare i druge osetljive podatke o žrtvama režima, čime bi se teško povredilo njihovo pravo na privatnost čak i decenijama kasnije. Hak ističe da su imena oficira tajne službe već ionako dostupna, te da su bivši agenti imali više od 35 godina da se suoče sa svojom prošlošću.

U komunističkoj Mađarskoj postojala je široka mreža saradnika tajne policije. LJudi su regrutovani na različite načine – ucenom, ideološkim uverenjem, novcem ili pretnjama. Svaki saradnik dobio je tajno ime i redovno je pisao izveštaje o kolegama, prijateljima, rodbini ili javnim ličnostima. Dosijei su podeljeni na „B“ (lični podaci) i „M“ (izveštaji). Do 1990. godine registrovano je gotovo 44.000 takvih kartona.

U proteklim decenijama već je otkrivena saradnja nekih poznatih Mađara, filmski redatelj Sabo Ištvan, pisac Curka Ištvan, premijer Međyesy Peter, rok pevač Vikidal Gula i drugi. Mađarov potez mogao bi da dovede do novog talasa razotkrivanja, što bi potreslo političku, kulturnu i javnu scenu Mađarske.