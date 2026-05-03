Američki državni sekretar Marko Rubio otputovaće naredne nedelje u Vatikan i Italiju i sastaće se sa zvaničnicima, nekoliko nedelja nakon što je predsednik SAD Donald Tramp kritikovao papu Lava na društvenim mrežama, navode danas italijanski mediji.

Izveštaji listova "Republika" i "Korijere dela sera" nisu naveli da li će Rubio imati sastanak sa papom Lavom XIV, ali su potvrdili da se očekuje susret sa glavnim diplomatskim zvaničnikom Vatikana, kardinalom Pjetrom Parolinom.

Misija "gašenja požara": Rubio sa italijanskim ministrima o popravljanju odnosa

Rubio će, takođe, prema pisanju medija, razgovarati sa italijanskim ministrom spoljnih poslova Antoniom Tajanijem i ministrom odbrane Gvidom Krozetom, a cilj njegovog putovanja je "smirivanje tenzija" između dve zemlje nakon Trampove oštre kritike italijanske premijerke Đorđe Meloni prošlog meseca, prenosi Rojters.

Raspored još uvek nije konačan, navodi "Korijere dela sera", dok, kako piše "Republika", sastanak sa Meloni nije isključen.

Povlačenje američkih trupa iz Evrope

Putovanje će uslediti nekoliko dana nakon što je Pentagon najavio povlačenje 5.000 američkih vojnika iz Nemačke, najveće evropske baze, jer su razdor oko rata u Iranu i tenzija oko carina dodatno otežali odnose između SAD i Evrope.

Italija spada u zemlje sa najvećim prisustvom američkih trupa u Evropi, sa skoro 13.000 aktivnih vojnika na kraju 2025, raspoređenih u šest baza.

Papa kritičar rata u Iranu

Poslednji sastanak Rubia sa Lavom XIV održan je u maju 2025. zajedno sa američkim potpredsednikom Džej Di Vensom, dan nakon inauguracione mise novog pape na Trgu Svetog Pavla.

Poslednjih nedelja papa Lav je postao kritičar rata protiv Irana koji predvode SAD i Izrael i oštro je kritikovao antiimigracionu politiku Trampove administracije.

Tramp je nekoliko puta kritikovao papu na društvenim mrežama u aprilu, nazvaši ga "užasnim".