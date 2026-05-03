Američki državni sekretar Marko Rubio otputovaće ove nedelje u Rim u posetu koja je, prema navodima, usmerena na ublažavanje zategnutih odnosa sa italijanskom vladom i Vatikanom.

Rubio bi trebalo da boravi u italijanskoj prestonici u četvrtak i petak, što će ujedno obeležiti i prvu godišnjicu pontifikata pape Lava XIV, prvog pape rođenog u Sjedinjenim Američkim Državama.

Izvor iz Ministarstva spoljnih poslova potvrdio je da će Rubio otputovati u Rim i sastati se sa državnim sekretarom Vatikana Pjetrom Parolinom i Antonijom Tajanijem, potpredsednikom vlade i ministrom spoljnih poslova Italije. Rubio je zatražio i sastanak sa premijerkom Đorđom Meloni, ali taj zahtev još nije odobren, dodao je izvor.

Prema navodima lista „Korijere dela Sera“, Rubiova poseta najavljena je u pismu američkog ambasadora u Rimu Tilmana Fertite italijanskoj vladi. List navodi da ambasador poslednjih nedelja radi na „obnovi mosta“ između dve zemlje, nakon oštrih kritika koje je Donald Tramp uputio papi Lavu zbog njegove osude američko-izraelskog rata protiv Irana, kao i kasnijeg pogoršanja odnosa sa Rimom.

Tramp je kritikovao Melonijevu, ranije jednu od njegovih najbližih saveznica u Evropi, nakon što je reagovala na njegove izjave o papi, optužujući njenu vladu da nije podržala napade na Iran i zapretivši povlačenjem američkih trupa iz Italije.

„Korijere dela Sera“ navodi da je cilj Rubiove posete „otopljavanje“ odnosa sa Rimom i Vatikanom, misija koju list opisuje kao „ne nemoguću, ali komplikovanu“.

List piše da će se Rubio u četvrtak sastati sa Parolinom, a u petak sa Tajanijem. Takođe se navodi da bi mogao da se sastane i sa ministrom odbrane Guidom Krosetom, iako izvor iz ministarstva kaže da taj sastanak još nije zvanično zakazan.

Vatikan nije odmah odgovorio na zahtev za komentar.

Pentagon je u petak saopštio da povlači 5.000 vojnika iz Nemačke kao odgovor na izjavu kancelara Fridriha Merca da Sjedinjene Američke Države doživljavaju „poniženje“ od strane Irana. Tramp je nagovestio da bi taj broj mogao biti povećan. Visoki zvaničnik Pentagona rekao je da su nedavne izjave iz Nemačke bile „neprimerene i neproduktivne“ i da „predsednik s pravom reaguje na takve kontraproduktivne komentare“.

Dan ranije, Tramp je zapretio sličnim potezom prema Italiji i Španiji. Španski premijer Pedro Sančez od početka se protivi američko-izraelskom ratu protiv Irana, dok je Rim do kraja marta pokušavao da balansira, kada je odbio da dozvoli korišćenje vazduhoplovne baze na Siciliji američkim avionima koji su prevozili oružje za rat.

Kroseto je u petak rekao da ne razume Trampove motive za pretnju povlačenjem američkih trupa iz Italije i odbacio optužbe da Rim nije pomogao Sjedinjenim Američkim Državama, posebno u vezi sa pomorskom bezbednošću.

Rubio i američki potpredsednik Džej Di Vens prisustvovali su inauguraciji pape Lava prošlog maja i imali privatnu audijenciju sa njim narednog dana, tokom koje su mu uručili poziv Trampa da poseti Belu kuću, što papa još nije prihvatio.

Kao odgovor na Trampove izjave u aprilu, papa je rekao da se ne plaši američke administracije i nastavio da govori protiv rata sa Iranom i drugih sukoba.