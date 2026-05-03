Najmanje pet osoba, uključujući četvoro zaposlenih u hitnoj pomoći, ranjeni su u izraelskom napadu na naselje Srifa, u okrugu Tir, na jugu Libana, saopštilo je danas libansko Ministarstvo zdravlja.

Napad se dogodio u blizini medicinskog centra, dodalo je Ministarstvo u saopštenju, prenela je libanska državna agencija NNA.

Ministarstvo je osudilo ove ponovljene napade, podsetivši na član 19 Ženevske konvencije, koji govori o potrebi da se osigura da medicinske ustanove budu zaštićene od svake opasnosti koju predstavljaju napadi u zonama sukoba i istovremeno ukazalo da se događa upravo suprotno, prenela je Al Džazira.

U međuvremenu, izraelski mediji prenose da se vojska te zemlje bori da zaustavi pljačku koju vojnici vrše u južnom Libanu, uprkos upozorenjima vrhovnih komandanata. List Jediot Ahronot citirao je neimenovanog rezervistu koji je rekao da je bio svedok nekoliko slučajeva pljačke.

“Naišli smo na pripadnike rezervne jedinice na granici koji su jednostavno uzeli sve: oružje, suvenire, nakit, ćebad, slike“, ispričao je vojnik.

Dodao je da je, u drugom slučaju, bio svedok da je jedan izraelski komandant sprečavao vojnike da odnesu opljačkanu robu u Izrael. List Haarec takođe je preneo da su vojnici pljačkali privatne kuće i prodavnice u Libanu čiji su stanovnici ili vlasnici pobegli od borbi.

Slični izveštaji su se pojavili i tokom rata u Gazi. Načelnik Generalštaba izraelske vojske Ejal Zamir pre nedelju dana je u obraćanju visokim vojnim zvaničnicima objavio strogo upozorenje u vezi sa pljačkama koje vrše vojnici, podsetio je list.