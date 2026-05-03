Nesvakidašnja situacija zabeležena je u Kanjonu Jerme kod Pirota, kada je jedan vozač tokom vožnje primetio nešto što bi većinu ljudi nateralo na paniku – zmiju na svom automobilu.

Zmija na vetrobranu tokom vožnje

Kako se vidi na snimku koji je podeljen na društvenim mrežama, muškarac po imenu Jovan krenuo je, kako se pretpostavlja, u ribolov, kada ga je zatekla scena koja ledi krv u žilama.

Na spoljašnjoj strani njegovog automobila nalazila se zmija, za koju se veruje da je reč o ribarici. Njeno telo bilo je priljubljeno uz vetrobransko staklo, dok je podignute glave gledala pravo ka vozaču.

Ostao pribran uprkos šoku

Iako bi većina vozača u takvoj situaciji reagovala panično, Jovan je ostao potpuno smiren.

Bez naglih pokreta i bez zaustavljanja, nastavio je vožnju, dok mu je zmija bila na svega nekoliko centimetara udaljenosti.

„Saputnica me iznenadila u toku vožnje…“, napisao je u opisu snimka.

Komentari ne prestaju

Snimak je izazvao lavinu reakcija na društvenim mrežama.

„Ja bih umro“, napisao je jedan korisnik.

„Lele, ja bih udarila negde!“, dodala je druga.

„Svaka čast na smirenosti“, poručili su mnogi.

Jovan je kasnije objasnio da ga je donekle umirilo to što je zmija bila spolja:

„Spolja je, možda bi bila drugačija situacija da je bila unutra.“

Nije usamljen slučaj

Zanimljivo je da su se u komentarima javili i ljudi koji tvrde da su imali slična iskustva, ili poznaju nekoga kome se dogodila gotovo identična situacija.

Ovaj snimak još jednom pokazuje koliko priroda ume da iznenadi – i koliko je važno ostati pribran čak i u najneočekivanijim situacijama.

Jer susret sa zmijom tokom vožnje definitivno nije nešto što se viđa svaki dan.