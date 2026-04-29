Turski parlament usvojio je novi zakon kojim se uvode stroga ograničenja za korišćenje društvenih mreža među najmlađima.

Prema novim pravilima, deci mlađoj od 15 godina biće zabranjeno otvaranje i korišćenje naloga na društvenim mrežama, dok će digitalne platforme biti obavezne da uvedu pouzdane sisteme za proveru starosti korisnika.

Pored toga, kompanije koje upravljaju društvenim mrežama moraće da obezbede jasne i jednostavne alate za roditeljski nadzor, kako bi roditelji imali veću kontrolu nad aktivnostima svoje dece na internetu.

Ovi alati uključivaće mogućnost podešavanja naloga, kontrolu kupovina i pretplata, kao i obavezno odobrenje roditelja za određene aktivnosti. Takođe, roditelji će moći da prate i ograničavaju vreme koje deca provode na mrežama.

Zakon predviđa i dodatne mere u cilju zaštite korisnika, pa će platforme morati da spreče obmanjujuće oglašavanje i uvedu jasnija pravila u vezi sa sadržajem koji se prikazuje korisnicima.

Posebna obaveza uvedena je i za strane platforme za igre – one koje imaju više od 100.000 dnevnih korisnika iz Turske moraće da imenuju svog predstavnika u toj zemlji, kako bi se osigurala potpuna usklađenost sa zakonima i regulativama.

Ova odluka deo je šire strategije države da pojača kontrolu digitalnog prostora i zaštiti mlađe generacije od potencijalnih rizika na internetu.