Dvojica pripadnika američke vojske nestala su na jugozapadu Maroka nakon učešća u godišnoj multinacionalnoj vojnoj vežbi u toj zemlji, a za njima je pokrenuta potraga, saopštila je danas američka Komanda za Afriku (Afrikom).

Kako se navodi, vojnici su nestali kod grada Tan Tan, preneo je Gardijan. SAD, Maroko i druge zemlje učesnice vežbe ''Afrički lav'' pokrenule su operaciju spasavanja i potrage.

“Incident je pod istragom, a operacija potrage se nastavlja”, dodaje se u saopštenju. Incident se dogodio 2. maja, u blizini poligona za obuku Kap Dra, pored Atlantskog okeana. Vojna vežba je počela u aprilu i sprovodi se u četiri zemlje, uključujući Tunis, Ganu i Senegal, a trebalo bi da se završi početkom maja.

Vežba ''Afrički lav'', koja se organizuje od 2004., najveća je zajednička vežba američke vojske na tom kontinentu, i u njoj obično učestvuju visoki vojni zvaničnici iz SAD i zemalja koje su njihovi najvažniji saveznici u Africi.

Kako navode američki vojni zvaničnici, ova vežba služi kao prilika za jačanje regionalne bezbednosne saradnje i spremnosti snaga zemalja učesnica za globalne krize.