Hezbolah sve češće koristi novu vrstu dronova koji funkcionišu pomoću optičkih vlakana, a stručnjaci upozoravaju da je reč o oružju koje je izuzetno teško otkriti i zaustaviti.

Na snimku koji je ova organizacija objavila vidi se mali kvadrokopter koji pogađa metu dok izraelski vojnici deluju potpuno nesvesno njegovog prisustva. U tom napadu poginuo je 19-godišnji izraelski vojnik, dok je više njih ranjeno.

Napad se tu nije završio – dodatni dronovi usmereni su i ka spasilačkom helikopteru koji je stigao da evakuiše povređene.

Kako funkcionišu ovi dronovi

Za razliku od klasičnih bespilotnih letelica koje koriste radio signal, ovi dronovi su povezani sa operaterom tankim optičkim kablom.

Taj kabl je gotovo nevidljiv i može da se proteže i do 15 kilometara, omogućavajući operateru da ostane na bezbednoj udaljenosti, dok istovremeno dobija preciznu sliku cilja.

Stručnjaci ističu da su ovakvi sistemi otporni na ometanje i presretanje, jer ne koriste standardne frekvencije, što ih čini izuzetno teškim za detekciju.

Zašto su problem za vojsku

Do sada se izraelska vojska oslanjala na ometanje signala kao ključnu odbranu od dronova. Međutim, kod ovih sistema ta taktika ne daje rezultate.

Kako navode vojni izvori, jedine efikasne mere trenutno su fizičke prepreke poput mreža, ali ni to nije potpuno pouzdano rešenje.

Već viđeno na drugim ratištima

Ovakvi dronovi prvi put su masovno korišćeni u Ukrajini, gde su ruske snage uspešno napadale ciljeve duboko iza linija fronta.

Sličan model sada koristi i Hezbolah, ali sa drugačijom taktikom – fokus je na direktnim napadima na vojnike u blizini.

Jednostavno, ali opasno oružje

Prema procenama, Hezbolah koristi modifikovane civilne dronove iz Kine i Irana, na koje se dodaju eksplozivne naprave.

Rezultat je relativno jeftino, ali precizno oružje koje može da izazove ozbiljne posledice.

Vojska traži rešenje

Izraelski zvaničnici priznaju da trenutna zaštita nije dovoljna i da se radi na pronalaženju novih metoda odbrane.

„Sistem nije savršen, ali radimo na unapređenju“, navodi se iz vojnih izvora.