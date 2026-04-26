Turska bi mogla da se uključi u razminiranje Ormuskog moreuza, ali samo ukoliko prethodno bude postignut mirovni sporazum između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, izjavio je turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan, prenosi Rojters.

Prema njegovim rečima, Ankara je spremna da razmotri učešće u takvoj operaciji, ali tek nakon političkog dogovora koji bi omogućio bezbedno sprovođenje tehničkih radova u jednoj od najvažnijih pomorskih ruta na svetu.

Ankara čeka dogovor Teherana i Vašingtona

Fidan je naglasio da bi eventualno razminiranje Ormuskog moreuza moralo da bude deo šireg međunarodnog aranžmana i da Turska ne bi ulazila u takvu operaciju pre postizanja mirovnog sporazuma između Irana i SAD.

U tom slučaju, radove bi izvodio međunarodni tehnički tim, što znači da bi operacija imala širi međunarodni karakter i ne bi bila jednostrana akcija bilo koje države.

OrmuskI moreuz ima ogroman strateški značaj za globalno tržište energenata, jer kroz njega prolazi veliki deo svetske trgovine naftom i gasom.

Zbog toga bi svaka operacija razminiranja ili obezbeđivanja plovidbe u tom području imala direktne posledice po energetsku bezbednost, cene goriva i stabilnost pomorskog saobraćaja.

Tramp otkazao put delegacije u Pakistan

Izjava turskog ministra dolazi nakon što je američki predsednik Donald Tramp otkazao put delegacije u Pakistan, gde je trebalo da budu nastavljeni razgovori sa predstavnicima Islamske Republike Iran.

Tramp je, prema ranijim navodima, procenio da iranski predlozi nisu bili dovoljni da bi opravdali slanje američkih pregovarača u Islamabad.

Međutim, američki predsednik je kasnije izjavio da mu je Iran dostavio novu i bolju verziju dokumenata o mirovnom sporazumu, što je ponovo otvorilo pitanje nastavka diplomatskog procesa.

Moguće učešće Turske u razminiranju Ormuskog moreuza zato se posmatra kao deo šireg paketa bezbednosnih i političkih garancija koje bi mogle da prate eventualni sporazum Teherana i Vašingtona.