Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da će od sledeće nedelje povećati carine na automobile i kamione uvezene iz Evropske unije na 25 odsto.

"Sa zadovoljstvom objavljujem da ću, zbog činjenice da Evropska unija ne poštuje naš u potpunosti dogovoreni trgovinski sporazum, sledeće nedelje povećati carine koje se naplaćuju Evropskoj uniji za automobile i kamione koji dolaze u Sjedinjene Američke Države", naveo je Tramp na platformi Truth Social.

"Carina će biti povećana na 25 odsto", dodao je uz napomenu da će vozila proizvedena u fabrikama u SAD biti bez carine.

Ovaj potez usledio je nakon memoranduma između SAD i EU o kritičnim mineralima, u trenutku kada i dalje postoje nesuglasice oko trgovinskih uslova i regulacije tehnologije.

U međuvremenu, Tramp je naglasio da su "mnoge fabrike automobila i kamiona trenutno u izgradnji, sa više od 100 milijardi dolara investicija, što je rekord u istoriji proizvodnje automobila i kamiona. Ove fabrike, u kojima rade američki radnici, uskoro će biti otvorene".