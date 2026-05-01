Ukaz, potpisan 29. aprila, zabranjuje uvoz radio-elektronskih uređaja namenjenih za slanje i prijem signala sa stranih komunikacionih satelita, uključujući i one dvostruke namene, ukoliko za njih nisu dodeljeni frekvencijski opsezi od strane Državne komisije za radio-frekvencije.

Ova mera direktno pogađa Starlink terminale, koje proizvodi američka kompanija SpaceX u vlasništvu Ilona Maska. Ovi uređaji omogućavaju pristup brzom satelitskom internetu i postali su ključni alat u modernim konfliktima.

Ukrajinska vojska intenzivno koristi Starlink mrežu u borbenim operacijama protiv ruskih snaga, dok su se i pojedine ruske jedinice ranije oslanjale na iste terminale. Međutim, u februaru su mnogi od tih uređaja prestali da funkcionišu na frontu, nakon što su, prema dostupnim informacijama, u Rusiju uvezeni ilegalno preko trećih zemalja.

Istovremeno, Moskva pokušava da razvije sopstvenu alternativu. U martu su u orbitu lansirani prvi sateliti sistema „Rassvet“, koji se u ruskim krugovima opisuje kao domaći pandan Starlinku.

Ovim potezima Rusija nastoji da smanji zavisnost od stranih tehnologija i uspostavi veću kontrolu nad digitalnim i komunikacionim prostorom u uslovima produženog sukoba.