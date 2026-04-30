Autobus, kojim je upravljao vozač-pripravnik, upao je u Senu u blizini mesta Živizi-sur-Orž, prenosi Parizjen.

Kako se navodi, u vozilu su se u vreme incidenta nalazile četiri osobe, a vozač je napravio grešku u upravljanju, nakon čega je sa sobom autobus u reku povukao i jedan parkirani automobil.

Prema trenutnim informacijama, nema podataka o žrtvama, vozač i putnici su spaseni, a prolaznici su im prvi pritekli u pomoć.

Figaro prenosi da su rečna brigada i vatrogasci i dalje raspoređeni na licu mesta i da dva čamca patroliraju vodom kako bi se osiguralo da nema više ljudi koje treba spasiti.

Francuski mediji prvobitno su preneli da je autobus u reku pao sa mosta, da bi se naknadno na objavljenim fotografijama moglo videti da je autobus u reku upao sa ulice, kao i da je čitavo vozilo pod vodom.

Gradonačelnica Živizija Lamija Bensarsa Reda je rekla da je "zapanjena" nesrećom.