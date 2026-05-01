U saopštenju, kako prenosi Al Džazira, pokret je pozvao na objedinjavanje napora radi, kako navodi, "mirnog i sveobuhvatnog prenosa vlasti", istovremeno započinjući sprovođenje blokade puteva ka prestonici Bamako uz upozorenje na stroge mere prema korisnicima tih pravaca.

Ovi potezi usledili su nakon koordinisanih napada na strateške ciljeve povezane sa vojnom vlašću, koje su izveli pripadnici te grupe u saradnji sa pobunjenicima Front za oslobođenje Azavada, sastavljenim od boraca iz tuareških i arapskih plemena koji traže nezavisnost severnih regiona.

Kao odgovor, vlada Nigera saopštila je da su zajedničke snage Nigera, Burkine Faso i Malija izvele intenzivne vazdušne napade na severu Malija.

Portparol tuareških pobunjenika, Muhamed al-Mulud Ramadan, pozvao je Niger i Burkinu Faso da se ne mešaju u dešavanja u Maliju.

Vlada Nigera pozdravila je "brz i snažan odgovor" tih snaga nakon napada 25. aprila.

Te tri države, kojima upravljaju vojne hunte koje su na vlast došle pučevima između 2020. i 2023. godine, čine tzv. Savez država Sahela, koji je formirao zajedničke snage za borbu protiv naoružanih grupa koje trenutno broje oko 15.000 vojnika.