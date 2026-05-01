Najmanje 10 osoba povređeno je kada se privatni putnički helikopter tipa Mi-8T prevrnuo na bok tokom poletanja u Usinsku, u Republici Komi, u Rusiji, saopštilo je regionalno odeljenje ruskog Ministarstva za vanredne situacije.

Prema navodima službe, u helikopteru su se nalazile ukupno 24 osobe, a bio je angažovan za prevoz radnika na smenu u Nenecki autonomni okrug, prenosi TASS.

U pres službi regionalnog Ministarstva za vanredne situacije dodali su da su spasilačke ekipe na terenu, dok se stepen i priroda povreda povređenih još utvrđuju.

(Tanjug)