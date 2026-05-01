Američka mornarica koristiće softver veštačke inteligencije za pronalaženje iranskih mina u Ormuskom moreuzu, postavljenih od početka sukoba krajem februara, na osnovu novog ugovora sa kompanijom „Domino dejta lab“, prenosi Rojters.



Reč je o strateški važnom pomorskom pravcu kroz koji prolazi veliki deo svetske trgovine naftom i gasom, zbog čega bi ubrzano uklanjanje mina moglo da ima veliki značaj za bezbednost plovidbe i globalno energetsko tržište.

AI preuzima posao koji su ranije radili brodovi

Kompanija „Domino dejta lab“ iz San Franciska dobila je zadatak da ubrza proces čišćenja Ormuskog moreuza uz pomoć softvera koji može da obuči podvodne dronove da za svega nekoliko dana identifikuju nove vrste mina.

Prema navodima Rojtersa, cilj je da se podvodno otkrivanje mina učini bržim, preciznijim i manje zavisnim od direktnog angažovanja mornara.

- Traženje mina je nekada bio posao za brodove. To postaje posao za veštačku inteligenciju. Mornarica plaća za platformu koja joj omogućava da obučava, upravlja i koristi tu veštačku inteligenciju brzinom potrebnom za sporne vode koje blokiraju globalnu trgovinu i ugrožavaju mornare - rekao je glavni operativni direktor kompanije „Domino“ Tomas Robinson.

Ugovor vredan skoro 100 miliona dolara

Američka mornarica je prošle nedelje dodelila ugovor vredan do 99,7 miliona dolara kako bi proširila ulogu kompanije „Domino“ kao ključne AI platforme u okviru Projekta AMMO, odnosno programa „Ubrzano mašinsko učenje za pomorske operacije“.

Taj program trebalo bi da omogući bržu obradu podataka, efikasnije prepoznavanje podvodnih pretnji i preciznije usmeravanje dronova koji tragaju za minama.

Upotreba veštačke inteligencije u Ormuskom moreuzu pokazuje da se pomorski rat i zaštita trgovačkih ruta sve više oslanjaju na softver, autonomne sisteme i podvodne dronove, posebno u zonama gde mine mogu da blokiraju ključne energetske tokove i ugroze bezbednost brodova.