Italijanski vatrogasci pokušavaju da ugase veliki šumski požar u Toskani koji gori već danima, a raspiruju ga jaki vetrovi, zbog čega je preventivno evakuisano oko 3.000 ljudi.



Požar gori od utorka, a proširio se na više od 800 hektara na planini Faeti, koja se proteže kroz pokrajine Luku i Pizu, rekao je načelnik susednog mesta San Đulijano Terme.Požar je verovatno uzrokovan paljenjem orezanih stabala maslina koje je izmaklo kontroli, kazao je Mateo Čekeli za javnu televiziju RAI.

Preko noći su vetrovi rasplamsali požar, što je podstaklo preventivne evakuacije, naveo je u saopštenju regionalni predsednik Toskane Euđenio Đani.

Tri protivpožarna aviona raspoređena su kao podrška vatrogascima na tlu, objavila je nacionalna vatrogasna služba na mreži X.

"Požar je još uvek vrlo aktivan", pojasnio je zamenik gradonačelnika Luke Fabio Barsanti u videu na Fejsbuku.

"Ulažu se svi napori kako bi se što više ograničio opseg požara, ali ne možemo se opustiti niti išta predviđati jer smo prepušteni na milost i nemilost vetru", dodao je.

(Index.hr)