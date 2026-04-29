Francuska je uputila hitan apel svojim državljanima da napuste Mali zbog naglog pogoršanja bezbednosne situacije i sve češćih oružanih napada širom zemlje, prenosi AFP. Uz to je izdato i jasno upozorenje da se u ovu zapadnoafričku državu ne putuje, jer se procenjuje da je situacija izuzetno nestabilna.

Prema dostupnim informacijama, u više gradova, uključujući i prestonicu Bamako, zabeležene su eksplozije i intenzivna pucnjava. Iako vlasti tvrde da drže situaciju pod kontrolom, zapadne zemlje izražavaju ozbiljnu zabrinutost zbog brzog pogoršanja bezbednosnih prilika.

Sukobi eskaliraju uprkos tvrdnjama vlasti

Vojni lider Malija, general Asimi Goita, izjavio je u obraćanju javnosti da je vojska zadala snažan udarac napadačima i da su operacije i dalje u toku. Kako prenose međunarodni mediji, ovo je bilo njegovo prvo javno obraćanje nakon najnovijih incidenata.

Međutim, pobunjeničke grupe iznose potpuno drugačiju sliku. Portparol jedne od njih, Mohamed Elmaulud Ramadane, rekao je za AFP da je pad vlasti samo pitanje vremena i da pobunjenici planiraju dalje širenje kontrole, posebno na severu zemlje.

Ovakve suprotstavljene izjave dodatno podižu tenzije i stvaraju neizvesnost oko stvarnog stanja na terenu.

Evropa upozorava građane: odmah napustite zemlju

Osim Francuske, i Velika Britanija izdala je upozorenje svojim državljanima da ne putuju u Mali. Kako navode britanske vlasti, građani koji se već nalaze u zemlji treba da je napuste komercijalnim letovima čim procene da je to bezbedno.

Ova upozorenja dolaze u trenutku kada međunarodne snage pokušavaju da stabilizuju situaciju. U Maliju su i dalje prisutne mirovne misije Ujedinjenih nacija, kao i strane vojne snage koje pokušavaju da obuzdaju pobunu.

Istovremeno, vojna vlast u zemlji angažovala je i strane borce kako bi ojačala bezbednosni aparat, što dodatno komplikuje već složenu situaciju.

Šta ovo znači za region i dalje

Analitičari upozoravaju da bi dalja eskalacija nasilja u Maliju mogla imati šire posledice po region zapadne Afrike, ali i međunarodnu bezbednost.

Nestabilnost u ovoj zemlji već godinama predstavlja izazov za globalne sile, a najnoviji događaji ukazuju da bi situacija mogla dodatno da se pogorša.

U narednim danima ključni faktor biće razvoj vojnih operacija i sposobnost vlasti da zadrže kontrolu nad teritorijom, ali i spremnost međunarodne zajednice da reaguje.