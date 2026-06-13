Prava drama odigrala se u vazdušnom prostoru Mađarske kada su borbeni avioni Gripen poleteli kako bi presreli putnički avion izraelske kompanije Arkia Israeli Airlines, koji tokom preleta nije uspostavio komunikaciju sa kontrolom letenja.

Avion tipa Airbus A321 leteo je iz Tel Aviva ka Pragu, a prema navodima izraelskih medija, uzbuna je podignuta nakon što posada nije odmah odgovorila mađarskoj kontroli leta.

Zbog toga su podignuta dva mađarska lovca Gripen, koji su dobili zadatak da uspostave kontakt sa putničkim avionom i provere situaciju.

Aktivirane NATO procedure

Prekid komunikacije sa putničkim avionom u vazdušnom prostoru članice NATO-a smatra se ozbiljnim bezbednosnim incidentom, zbog čega se odmah aktiviraju posebne procedure.

Nadležne službe u takvim situacijama moraju da utvrde da li je reč o tehničkom problemu, grešci u komunikaciji ili eventualnoj bezbednosnoj pretnji.

Nakon poletanja mađarskih lovaca, kontakt sa avionom je uspostavljen, a let je nastavljen ka Pragu bez dodatnih problema.

Prema dostupnim informacijama, nije bilo opasnosti po putnike, članove posade niti samu letelicu.

Kompanija pokrenula istragu

Iz kompanije Arkia Israeli Airlines saopšteno je da je pokrenuta interna istraga kako bi se utvrdilo zbog čega je došlo do prekida komunikacije.

Naveli su i da je posada postupala u skladu sa planom leta i da bezbednost aviona ni u jednom trenutku nije bila ugrožena.

Incident je izazvao veliku pažnju jer dolazi u vreme pojačanih mera bezbednosti u evropskom vazdušnom prostoru, posebno kada je reč o letovima koji dolaze sa Bliskog istoka.

Iako se sve završilo bez posledica, ovaj slučaj još jednom je pokazao koliko brzo evropske zemlje reaguju kada se pojavi i najmanja sumnja u bezbednost vazdušnog saobraćaja.