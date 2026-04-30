U Libanu zbog izraelskih napada trenutno vlada najdrastičnija neizvesnost oko dostupnosti hrane, izjavio je danas portparol Svetskog programa za hranu (WFP) za Al Džaziru.

"Mi smo sada fokusirani na one koji su najsiromašniji, najslabiji i najranjiviji u Libanu.

Rešenje za krizu hrane u Libanu leži u primirju. Bezbednosna situacija u Libanu ometa operacije dostavljanja pomoći u hrani", dodao je portparol.

Prema njegovim rečima, šteta naneta poljoprivrednom sektoru u toj zemlji produbljuje problem sa hranom.

Američki predsednik Donald Tramp saopštio je 24. aprila da je postignut dogovor predstavnika Izraela i Libana na sastanku u Beloj kući da primirje bude produženo za tri nedelje.

Izrael i Hezbolah se u međuvremenu uzajamno optužuju za kršenje primirja.

