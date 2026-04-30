Nada se da će posle njegove posete Kini, za koju kaže da će biti istorijska, pasti konačan dogovor o izgradnji fabrike za robote.

- Imajući u vidu različite upotrebe robota, od kuvanja i čišženja, mogu da imaju i vojnu upotrebu. Da oidemo ispred drugih i da napredujemo - kaže Vučić.

"Biće povećanje plata i penzija, stopa rasta 3 posto"

- Očekujem da stopa rasta u prvom kvartalu, u regionu će imati neki koji će imati sličnu nama, a u Evropi niko neće imati stopu rasta kao mi. ISpred sm oLitvanije, Portugala, Češke, verujem da će nam stopa rasta u 1. kvartalu biti 3 posto. Verujem da ćemo očuvati taj nivo. To bi značilo da možem oda računamo na značaajno povećanje plata i penzije, jedna lepa vest u moru teških koje dolaze iz sveta. Ovo su nezvanični rezultati, znaćemo u ponedeljak, bili bismo bolji gotovo od svih evropskih zemalja. Kod njih će biti prosečnih 0,8 posto, a moći ćemo da planiramo povećanje plata i penzija - kaže Vučić.

Kaže da su mu se smejali ljudi kada je govorio da je potrebno svega.

- Kombinacijom mera i našim rezervama nafte i derivata. Imamo duplo jeftiniji hleb nego u CG, ali ljudi neće da ljudi govore o tome, struja je jedna od najefttinijih - kaže Vučić.

O komentarima Dmitrijeva

Na komentar Dmitrijeva, Vučić se zahvalio na lepim rečima.

- On je čovek veoma pametan i nije slučajno specijalac Putina po raznim pitanjima. Ja sam samo ređao činjenice i sagledavao stvari. Prekjuče je URsula rekla 500 miliona gubimo dnevno, Srbija gubi 2 miliona dnevno. Izguubili smo do sada, mi mislimo, blizu 100 miliona. Veliki su gubici, ako se nastavi biče ogromno krvarenje. Obezbedili sm bafere, jastuke, a da ne dignemo stopu duga preko 45 posto u odnosu na BDP. To je duplo manji dug nego najmoćnije zemlje EU. Imamo dobru fiskalnu situaciju, vodili smo računa i brinuli i ljudi ne treba da brinu. OBezbedili smo dovoljno jastuka, ali nisam miran i ne mogu da budem. Oni naftu dignu na 124, a pred vikend smanje, pa će u ponedeljak da padne, pa će od utorka da skoči. To nije dovoljno da nadoknadi sve. u Takvim uslovima ne znate šta da radite - kaže Vučić.

O energentima i krizi u svetu

- Verujem da možemo nešto duže da izdržimo jer smo spremni. Radi nam i NIS-ova rafinerija, al imaćemo problema sa kerozinom, imaćemo ih manje nego drugi. Lufthanza zatvara 20.000 letova, Evropa ima problema sa kerozinom. Šta će da uradi jedna Poljska, oni su dobijali gas od Katara, a meni pokazuje sad da se otvaraju putevi ka Moskvi. Amerika je samodovljna, Kina uz sve probleme su strašn idomaćini, obezbediće sebi kanale iz Irana i Azije, Ruisja je više nego samodovoljna. Zamislite da se prekine Nemačka-Kazahstan za naftu.

- Oni koji imaju male procente, vide u tome igru. Vodićemo se državnim interesima, kod nas je stabilna situacija, al ine znam kakva će biti za mesec ili dva. Neću da vas obmanjujem, nemoguće je ovo izdržati, govorim o velesilama evropskim. AKo ne budu mogl ida obnove katarska polja, ako se nastavi blokada Ormuskom moreuza, bezbroj muka i problema i nadam se da će sve moći da prođe, ali plašim se da neće. NE vidim rešenje kako bi se sve umirili, zato sam i bio skeptik, dobro je da ljudi ne ginu, ali u ekonomskom smislu ne vidim rešenje. Raste sukob Amerike i Nemačke, pokušao je Merc danas da to umiri, ali mu je Tramp odgovorio. Nemačka je po proizvodnji municiije pretekla Ameriku, sve se komplikuje, imate probleme oko migracija. VOde se razlitiče politike, a najveće probleme imamo sa energentima mi u Evropi svi zajedno. Nešto nam je lakše dok rafinerija radi, ne znam šta će da rade manje zemlje koje nemaj urafineriju. Mi sada izvozimo benzin, imamo viška.

- Do 22. maja očekujem rešenje za NIS, vezane su nam ruke.

- Uskoro imam posetu Azerbejdžanu, a posle toga najveću posetu u celom životu - Kini. Poslaćemo mnogo delegacija, mnogo toga je u pripremi, mnogo toga ćemo uspeti da rešimo. Rast građevine, industrije, to nam je cilj, molim ljude da plate 100 evra, da ne propadnu im rešenja.

O istraživanjima i izborima

- Poks 3,6 posto? Nema šanse, ja imam malo drugačija istraživanja, poštujem te momke iz Faktor plusa. Imam druga istraživanja koja mislim da su preciznija ,rekoa sam da imamo ozbiljne probleme sa kojima se suočavamo. Ako ne budemo imali snage da prevaziđemo, ne treba da vladamo. Ljudi treba da vide ko o njima brine i koje u stanju da menja zemlju na odgovoran način. Da vas podsetim posle 96, 97, od Čedo oženi me, te ovaj lepši od Tadića, ne treba ti u politici da budeš lep, nego da budeš ozbiljan i odgovoran. Na kraju samo ozbiljan rad donosi rezultat ,moda dođe i prođe, ova moda polako prolazi, a rad na kraju pobeđuje.

O tome šta ga je naljutilo

- Navešću vam zašto sam bio ljut. Bio sam u selu kod Knjaževca, bila mi jedna žena, kaže da neće doktori da idu po seoskim ambulantama. Rekao sam okej moćžemo da pošaljemo ambulanta kola opremljena,jedan lekar i da vas pregledaju, i onda sma pitao koliko imamo toliko opremljenih kola. Imamo dvoje takvih kola u Srbiji, u centralnoj Srbiji, jedno u TRsteniku i jedno u Nišu. Rekao sam sad ćžete da uzmete 100, rekao sam im pre mesec dana, i još nisu nabavili. Rekao sam ne interesuje me, nabavite, ja hoću da idem u selo da razgovaram sa ljudima. Rešite taj problem kako znate na zakonit način. Smanjite malo Zvezdi i Partizanu, ionako su uzel idesetine miliona evra, da pokažemo brigu prema decu, starima. Strašno me to ljuti, morate da ponovotite 100 puta da bi ljudi uradil inešto.

O blokaderima i medijskim platformama za mržnju

- Ulazi novinarka N1, ušli u kol centar. Da i? Ništa legitimnije, ništa bolje i lepše, da pozivate ljude za koje pretpostavljamo da će da glasaju za nas. VI držite štandove, oni skidaju gaće, pokazuju nepristojne poruke, prete, tuku, šutiraju, ali neko je to morao da proizvede, a to su proizvodile medijske platfrome N1 i Nova S. Oni su 3 godine govoril ida sam narko-diler koji se bavi drogom, sve dok nije izašla njihova novinarka da to demantuje. Tako stvarate mržnju, kod njih je sada panika, mislili su da imaju 70 posto, kreću se u svo mmehuru. NE mogu da se uzdrže od napada i siledžijstva, i ne mog uda se obuzdaju. Bes prelazi na drugu stranu, ljudi im sve žešće odgovaraju, ja ih molim da kada ih vide pređu na drugu stranu, pametniji popušta. Pokažite da smo iznad njih, mi hoćemo mir, oni su zabludele naša brljaća i sestre, vratiće se na drugu stranu.

O Žaklini Tatalović

- Sve vreme su radili na mojoj dehumanizaciji, kriminalizaciji. NE mislim da je ovo za najžešću osudu, to je bila bela laž. Rekla je svojoj drugarici da se pohvali, nije verovala da će ona to izneti u javnosti. Uplela se ko trice u kučine, ali mnogo gore stvari su oni izmišljali. Izmislili su da je dečak gotovo preminuo, pazite koje gnusne laži, da je to na privatnoj klinici, jer nam je trebalo dosta da to proverimo. Zvučn itop je mogao da izazove građanski rat, znali ste da ste lagali i nastavili da lažete. Za mene su to gnusne laži. Ali to je zaista sitnica za ono šta su radili. To je kafanski blam i ništa više.

- Imali smo pre neki dan demosnrtacije u Pančevu zbog gradnje igrališta za decu. Zamislite izgradite most na Tamišu konačno, da ljudi mogu da budu bezbedni, uradite nešt ošto je želja ljudi. Otvorite most od 12 miliona evra, za kojim su vapili ljudi iz uzdinsko-zrenjaninskog dela, i oni dođu da zvižde vozu

O brzom vozu do Budimpešte

- Mađari imaju da završe tehničke stvari, mi smo sve završili, posle primopredaje vlasti nadam se da će se to desiti, razgovarao sam sa Mađarom. Nadam se da to možemo da uradimo do juna meseca. Počeće radovi na pruzi Beograd-Niš pre kraja godine, kreće uskoro Valjevo-Vrbnica, do granice sa Crnom Gorom.

- Nisam slep da ne vidim šta nam žele, nisam naivan da mogu da me varaju muzikom Severine da im se dodvoravam. Uvek želim dobre odnose sa svima, ali vodim račune o sovjoj zemlji, mene da prevare ne mogu, te njihove šibicarske trikove. Gledao sam kako to rade sa 12,13 godina, meni t oda prodaju ne mogu. A još mi niste objasnili što ste formirali vojni savez sa Albanijom i Prištinom, još mi niste objasnili št oen mogu da položim cvet u Jasenovcu, a mislim da su srpske studije dobre, polako gubimo i ćiriličko pismo. A imamo mnog otakvih kao Teodorović koj ise zalažu za nezavisno Kosovo, Vojvodinu.

O izborima i napadima na njegovu porodicu

- Svuda gde su ponavljani izbori, razlika je uvećana. U Knjaževcu smo dobili 20 posto više glasova, videl isu ljudi da odbijaju dijalog. Običan narod interesuje ko će za njih da uradi. A ljudi vide da neće člak ni da odgovaraju, ovaj ide u Viljnus sad da razgovara, a neće da dođe u Predsedništvo, govorim o Đokiću. Moramo da obezbedimo druge ljude da pobede a da nije Vučić,. Voleo bi hda se kandiduje i pobedi neko drugi, osećam da imam manje malo energije nego ranije. Nisu dali dana odmore ovoj zemlji, pritisaka i unutrašnjih i spoljnih. Kada vam kažu da će da mi dete tuširaju uraniju mom, dete hologram, otac nije otac, ćerka ima vilu u Berlinu, jel stvarno mislite da mi nešt omogu Škoro, Bakić, Dikić. Mali je ovo grad, zna se sve, ali sam predsednik pa ne smem da se ponašam tako.

- Mnogo je teško sve to izdržati, ako ne reagujete, šta će mi reći Milica, Danilo, Vukan. Ode mi najmlađi sin na utakmicu da sluša Vučiću pederu. Šta očekujete, kak oda reeagujem, da li mogu uvek mirno, trudim se. POozivam ih na dijalog, sa svima hoće razgovor koji žele da unište Srbiju. Svi su oni lobisti za nezavisno Kosovo.

- Mnogo je dobra vest ovo za ponedeljka za stopu rasta, ako bude tačno, očekivali smo 2,7 , a biće 3 posto. Procvetali bi kada bi se sukobi završili, u šta ne verujem.

Biće ili 12 jula izbori ili će biti od oktobra pa do kraja novembra. Sve vam je u narednih 6 i po meseci ili za 2. Vodićemo se državnim razlozima i interesima, usvojićemo preporuke ODIHRA, preporuke VEnecijanske komisije, a onda će narod dati sud, hoće li povratak u prošlost, ili će da nastavi putem razvoja i prosperiteta.