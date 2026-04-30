Prema snimcima i podacima BiHAMK-a, zadržavanja su na gotovo svim važnijim prelazima, uz povremene potpune zastoje u protoku saobraćaja.

- Pojačan je saobraćaj vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Orašje i Brod, dok su duge kolone na izlazu iz naše zemlje na graničnim prelazima Doljani, Bijača i Gabela Polje. Zadržavanja u oba smera beležimo na graničnim prelazima Gradiška i Gradina. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila kreću se od 10 do 30 minuta - saopšteno je iz BiHAMK.

Gužve su, kako se navodi, očekivane za ovaj period godine, posebno zbog činjenice da Praznik rada ove godine pada u petak, što je mnogim građanima omogućilo produženi vikend i pojačan intenzitet putovanja ka i iz Bosne i Hercegovine.