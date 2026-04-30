Evropska politička scena uzdrmana je novim stavom iz Mađarske koji bi mogao ozbiljno da utiče na evropske ambicije Ukrajine. Lider stranke Tisa, Peter Mađar, koji je na putu da preuzme funkciju premijera, jasno je poručio da podrška početku pregovora Ukrajine sa Evropskom unijom neće biti moguća bez ispunjenja konkretnog uslova – proširenja prava mađarske manjine.

Kako prenosi Bloomberg, Mađar je ovu poziciju izneo tokom sastanka sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom, čime je praktično potvrdio kontinuitet politike koju je godinama vodio Viktor Orban. Ključni zahtev odnosi se na omogućavanje obrazovanja na maternjem jeziku za Mađare koji žive u Ukrajini.

Novi lider, stari uslovi

Iako su pojedini krugovi u Briselu i Kijevu očekivali da bi političke promene u Budimpešti mogle ubrzati evropski put Ukrajine, poruke koje stižu od Petera Mađara ukazuju na suprotno. Njegov stav gotovo je identičan dosadašnjoj politici Mađarske, koja već godinama blokira napredak Kijeva ka EU zbog pitanja manjinskih prava.

Mađar je nakon razgovora sa evropskim zvaničnicima ocenio da je dijalog bio „koristan i konstruktivan“, ali nije odstupio od svojih zahteva. Prema informacijama koje prenosi Bloomberg, upravo ovo pitanje – pravo na obrazovanje na maternjem jeziku – ostaje ključna prepreka.

Podsećanja radi, Mađarska tvrdi da su etnički Mađari u ukrajinskom regionu Zakarpatja od 2015. godine suočeni sa ograničenjima, posebno kada je reč o jeziku u obrazovanju i javnom životu.

Šta to znači za Ukrajinu i EU

Ovakav razvoj situacije mogao bi dodatno da zakomplikuje već složen proces pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji. Svaka članica EU ima pravo veta, što znači da Mađarska može usporiti ili potpuno blokirati napredak pregovora.

Analitičari koje citira Reuters u sličnim situacijama upozoravaju da pitanja manjinskih prava često postaju ključni politički instrument u pregovorima o proširenju EU. U ovom slučaju, Mađarska jasno pokazuje da neće promeniti kurs bez konkretnih ustupaka iz Kijeva.

Peter Mađar bi zvanično trebalo da preuzme funkciju premijera 9. maja, nakon što je njegova stranka odnela ubedljivu pobedu na izborima 12. aprila. Njegov dolazak na vlast sada dobija dodatnu težinu, jer bi mogao direktno da utiče na tempo evropskih integracija Ukrajine.

U širem kontekstu, ovaj potez pokazuje da proširenje EU nije samo tehničko pitanje, već duboko politički proces u kojem nacionalni interesi igraju ključnu ulogu. Ono što sledi jeste potencijalno novo poglavlje pregovora, u kojem će Kijev morati da balansira između unutrašnjih politika i zahteva evropskih partnera.