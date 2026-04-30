Glavna misija ‘Rosatoma’ - nuklearni štit i nuklearni mač - ostaje naš ključni zadatak. Predsednik Rusije lično nadgleda razvoj oružja na novim fizičkim principima i održavanje borbene gotovosti naših postojećih rešenja - rekao je on.

Lihačov je dodao da nuklearni odbrambeni kompleks ima i širi značaj, jer predstavlja važan izvor naprednih tehnologija.

Na istom događaju, zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev poručio je da Rusija raspolaže i naoružanjem koje još nije predstavljeno javnosti. Istakao je da vojni potencijal zemlje ne čine samo sistemi poput „orešnika“ i „posejdona“.

Postoje i drugi modeli, veoma perspektivni, o kojima neću govoriti - Rekao je Medvedev tkom nastupa na prosvetnom maratonu Znanje.

Medvedev je naveo i da Rusija poseduje sve vrste naoružanja kakve imaju Evropa i Ukrajina, uz tvrdnju da njeni protivnici ne raspolažu onim čime Rusija već raspolaže.