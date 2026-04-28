Eskalacija uključuje vazdušne napade, razmenu vatre i napade dronovima.

Libanska državna novinska agencija NNA saopštila je da su "neprijateljski ratni avioni" izveli tri vazdušna udara na grad Zavtar el Šarkija od ranih jutarnjih sati, dok su teški mitraljezi korišćeni u napadima na naselje Al-Mahnija u gradu Bint Džbejl.

Takođe je navedeno da izraelski avioni i dronovi intenzivno nadleću područje Tira i druge gradove i sela na jugu zemlje.

Izraelska vojska saopštila je da je jedan njen vojnik teško, a drugi lakše ranjen u napadu dronom koji je izvela libanska grupa Hezbolah na jugu Libana, preneo je Tajms of Izrael.

Izraelska strana navodi da Hezbolah poslednjih nedelja sve češće koristi male dronove u napadima na izraelske snage u pograničnom području.

Situacija na granici ostaje napeta, uz nastavak vojnih aktivnosti sa obe strane i pojačano prisustvo vazdušnih i bespilotnih letelica u regionu.

Neprijateljstva između Hezbolaha i Izraela počela su 2. marta, kada je libanska grupa ispalila rakete i dronove na Izrael u znak podrške Iranu, na šta je Izrael odgovorio napadima na jug Libana i južna predgrađa Bejruta, za koje je naveo da su sedišta Hezbolaha.

Prema uslovima primirja, koje je stupilo na snagu 17. aprila, a koje je američki predsednik Donald Tramp naknadno produžio za tri nedelje, Izrael je kazao da zadržava pravo da odgovori na "planirane, neposredne ili tekuće napade".