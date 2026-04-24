Američki predsednik Donald Tramp saopštio je da je postignut dogovor predstavnika Izraela i Libana na sastanku u Beloj kući da primirje bude produženo za tri nedelje.

"Sastanak je protekao veoma dobro!", napisao je Tramp u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Tramp, koji je nakratko prisustvovao sastanku delegacija Izraela i Libana u Beloj kući, istakao je da će Sjedinjene Američke Države sarađivati sa Libanom kako bi mu pomogle da se zaštiti od libanske militantne grupe Hezbolah.

Tramp je takođe nagovestio budući sastanak izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i predsednika Libana Žozefa Auna u Sjedinjenim Američkim Državama.