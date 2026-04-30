On je naveo da bi zbog nestašice đubriva i smanjenih prinosa čak 45 miliona ljudi moglo da se suoči sa ekstremnom glađu.

Razmotrimo (...) scenario u kojem se (sukob – prim. aut.) oteže sve do sredine godine (...). 32 miliona ljudi pada ispod granice siromaštva. Đubrivo nestaje, a poljoprivredni prinosi ostaju niski. Još 45 miliona ljudi će se suočiti sa ekstremnom glađu. Teško stečeni razvojni dobici biće izbrisani preko noći - rekao je on.

Gutereš je upozorio i da bi produženi poremećaji u lancima snabdevanja do kraja godine mogli da gurnu globalnu ekonomiju u recesiju sa ozbiljnim posledicama po društvenu stabilnost.

Posebno bi bile pogođene zemlje u razvoju, gde bi došlo do velikog gubitka radnih mesta, rasta siromaštva i dodatnog pogoršanja gladi.

On je istakao i da se situacija pogoršava iz časa u čas zbog ograničenja plovidbe u Ormuskom moreuzu, apelujući na hitno obezbeđivanje slobodnog i bezbednog prolaza tom rutom.

U međuvremenu, Sjedinjene Američke Države nastavljaju blokadu iranskih luka uprkos primirju sa Teheranom, dok su iranske snage kao odgovor ponovo uspostavile vojnu kontrolu nad Ormuskim moreuzom.

Predsednik SAD Donald Tramp poručio je da će blokada ostati na snazi dok Iran u potpunosti ne odustane od svog nuklearnog programa.

S druge strane, predsednik Irana Masud Pezeškijan upozorio je da potezi Vašingtona predstavljaju pretnju globalnoj bezbednosti.