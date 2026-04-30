Američka kongresmenka iz redova Demokratske stranke Haley Stevens našla se u centru pažnje nakon govora u kojem je, govoreći o svojoj politici prema Izraelu, iznela izjavu koja je izazvala burne reakcije. Na kraju obraćanja, Stevens je poručila da joj „Izrael dolazi u snove“, što je mnogima zvučalo neobično i izazvalo komentare u javnosti.

Stevens, koja se trenutno kandiduje za mesto u Senatu, poznata je po snažnoj podršci Izraelu u okviru američkog Kongresa. Upravo tu poziciju dodatno je naglasila i u ovom govoru, ističući da će nastaviti da se zalaže za interese te države.

„Izrael mi dolazi u snove“

U završnici svog obraćanja, kongresmenka je izjavila da će u Kongresu nastaviti da se bori za postojanje i budućnost Izraela. Njene reči posebno su privukle pažnju:

„Izrael mi dolazi u snove; vidim njegovu budućnost i znam da će Izrael nastaviti da postoji za jevrejski narod“, rekla je Stevens.

Ova izjava ubrzo je počela da kruži društvenim mrežama, gde su se nizali različiti komentari – od podrške do kritika, uz ocene da je reč o neuobičajenom načinu izražavanja političkog stava.

Politička pozadina i šta to znači

Haley Stevens je ušla u američki Kongres 2018. godine, a već naredne godine učestvovala je u organizovanom putovanju u Izrael za nove članove Predstavničkog doma. Nakon tog perioda, često je javno isticala podršku toj zemlji.

U političkom kontekstu, njena kampanja povezuje se i sa podrškom lobističkih grupa koje su bliske izraelskim interesima, što dodatno objašnjava njen čvrst stav u ovom pitanju.

Trenutno se Stevens bori za nominaciju Demokratske stranke za mesto u Senatu, gde su joj protivkandidati Abdul El-Sayed i Mallory McMorrow, nakon što je aktuelni senator Gary Peters odlučio da se ne kandiduje ponovo.

Ova izjava dolazi u trenutku kada su spoljnopolitičke teme, posebno one vezane za Bliski istok, u fokusu američke politike. Njeni istupi mogli bi da utiču na dalji tok kampanje, ali i na način na koji birači doživljavaju njen politički profil.