Dve osobe su lakše povređene u incidentu koji se dogodio danas popodne kada je manji avion u vlasništvu Aerokluba Prešov iz grada Prešova, u Slovačkoj, prinudno sleteo na livadu kod Vlašića u BiH.

Reč je o avionu koji se koristi u svrhu obuke pilota, a federalni mediji prenose da je avion prinudno sleteo na livadu iz tehničkih razloga.

Podaci sa portala Flightradar24 pokazuju da je avion poleteo jutros u 9 sati iz Slovačke, a prinudno sletanje oko 13.30 sati.

