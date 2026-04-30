Dve osobe su lakše povređene u incidentu koji se dogodio danas popodne kada je manji avion u vlasništvu Aerokluba Prešov iz grada Prešova, u Slovačkoj, prinudno sleteo na livadu kod Vlašića u BiH.
Reč je o avionu koji se koristi u svrhu obuke pilota, a federalni mediji prenose da je avion prinudno sleteo na livadu iz tehničkih razloga.
Podaci sa portala Flightradar24 pokazuju da je avion poleteo jutros u 9 sati iz Slovačke, a prinudno sletanje oko 13.30 sati.
(Tanjug)
