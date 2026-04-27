Najmanje 14 ljudi, među kojima žene i deca, ubijeno je, a 37 je ranjeno u izraelskim napadima na jug Libana, odnosno na područja severno od "bezbednosne zone" koju je proglasio Izrael.

Libansko Ministarstvo zdravlja je saopštilo da su među ubijenima dvoje dece i dve žene, a da su među povređenima tri žene, javlja Al Džazira.

Izraelska vojska pokrenula je večeras talas vazdušnih udara i artiljerijskog granatiranja, nakon što je u napadu drona Hezbolaha ranije danas ubijen jedan, a ranjeno šest izraelskih vojnika.

Prema uslovima primirja, koje je stupilo na snagu 17. aprila, a koje je u četvrtak američki predsednik Donald Tramp produžio za tri nedelje, Izrael zadržava pravo da odgovori na "planirane, neposredne ili tekuće napade".

(Tanjug)

