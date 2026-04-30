Odgovarajući na pitanje da li Evropa rizikuje sopstvene interese time što ne ulazi u direktan dijalog sa Rusijom, dok to Sjedinjene Američke Države čine, Kalas je rekla da trenutno ne postoje naznake da je Moskva spremna za suštinske razgovore, zbog čega Evropljani ne bi trebalo da insistiraju na pregovorima.

"Ne bismo se smeli ponižavati i biti ti koji mole: 'Molimo vas, preklinjemo vas, razgovarajte sa nama'. Umesto toga, treba da ih dovedemo u situaciju u kojoj će sa glumljenih pregovora preći na stvarne pregovore", poručila je Kalas nakon sastanka Nordijsko-baltičke osmorke.

Dodala je da će ministri spoljnih poslova EU održati sastanak na Kipru, gde će razmatrati koje zahteve će Unija postaviti Rusiji u vezi sa okončanjem rata u Ukrajini.

"Na Kipru planiramo da sa ministrima spoljnih poslova Evropske unije razgovaramo o tome kakva je naša vizija i koji su naši zahtevi prema Rusiji nakon završetka ovog rata. Cilj je da se obezbedi da Rusija više ne predstavlja pretnju nijednoj od ovih zemalja niti Evropi u celini, jer je to bio problem. Zato, pre nego što sa njima uopšte razgovaramo, moramo se zaista dogovoriti o čemu želimo da razgovaramo", objasnila je.