Flotila je zaustavljena u blizini južnog grčkog ostrva Krit, nakon čega su izraelske snage privele članove posade.

Reč je o takozvanoj „Globalnoj Sumud flotili“, koja je početkom meseca krenula iz Barselone. Organizatori tvrde da u akciji učestvuje više od 70 plovila i oko 1.000 ljudi iz različitih delova sveta.

Izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je zadržano približno 175 aktivista sa više od 20 brodova.

Podaci sa servisa za praćenje kretanja plovila pokazuju da su 22 čamca presretnuta u međunarodnim vodama zapadno od Krita, dok je još 36 nastavilo plovidbu ka Gazi.

Organizatori akcije optužili su Izrael za „opasnu eskalaciju“, ocenjujući da se radi o „otmici civila na otvorenom moru“.

Izraelske vlasti su i ranije, prošle godine, zaustavile sličan pokušaj ove grupe aktivista.