Dva vozača povređena su u sudaru kamiona na magistralnom putu između Maglaja i Doboja, u mestu Šije, rečeno je u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, prenose Nezavisne novine.

Vozači su iz Zenice i Gradačca, a prevezeni su u bolnicu u Tešnju, gde će biti utvrđen stepen njihovih povreda.

Zbog saobraćajne nezgode, koja se dogodila jutros u 4.55 časova, saobraćaj na ovoj deonici magistralnog puta je obustavljen i odvija se alternativnim pravcima.

Više informacija o uzrocima saobraćajnog udesa biće poznato nakon uviđaja.

