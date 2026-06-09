Reč je o delu „The Expected One“ (Očekivani susret) koje je naslikao austrijski umetnik Ferdinand Georg Valdmiler.

Detalj na slici

Slika se danas čuva u Neue Pinakothek, gde već godinama privlači pažnju posetilaca zbog jednog intrigantnog detalja.

Na slici je prikazana mlada žena koja hoda seoskim putem kroz idiličan pejzaž, dok je iz prikrajka posmatra muškarac koji joj pruža cvet. Međutim, ono što je izazvalo brojne teorije jeste predmet koji devojka drži u rukama.

Na prvi pogled izgleda kao moderan pametni telefon. Žena ga drži sa obe ruke, a pogled joj je usmeren nadole, baš kao kada danas neko čita poruke ili prelistava društvene mreže na mobilnom telefonu.

Ova sličnost privukla je pažnju internet korisnika još 2017. godine, kada su fotografije slike počele da kruže društvenim mrežama. Mnogi su tvrdili da predmet neodoljivo podseća na iPhone ili neki drugi uređaj sa ekranom osetljivim na dodir, iako je slika nastala više od jednog veka pre pojave mobilnih telefona.

Ipak drži knjigu

Bivši službenik lokalne uprave u Glazgovu, Peter Rasel, smatra da je zanimljivo kako tehnološki napredak utiče na naše tumačenje umetničkih dela.

„Najviše me fascinira to koliko je promena tehnologije promenila način na koji posmatramo ovu sliku“, rekao je on.

Prema njegovim rečima, ljudi koji su živeli sredinom 19. veka bez ikakve sumnje bi zaključili da devojka u rukama drži molitvenik ili malu knjigu.

„Danas gotovo svi prvo pomisle na tinejdžerku koja je potpuno zaokupljena svojim pametnim telefonom“, objasnio je on.

Iako teorije o putovanju kroz vreme zvuče zabavno, najverovatnije objašnjenje je mnogo jednostavnije. Istoričari umetnosti smatraju da mlada žena zapravo čita malu knjigu dok hoda. Takva izdanja bila su veoma uobičajena u to vreme i često su mogla da stanu u džep, piše Mirror.

Ipak, upravo zbog veličine predmeta i načina na koji ga drži, mnogi posmatrači i danas ne mogu da odole poređenju sa modernim pametnim telefonom.