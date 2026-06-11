Izbor sedišta u avionu mnogima deluje kao nevažan detalj prilikom rezervacije putovanja, ali iskusni putnici dobro znaju da prava lokacija može značajno uticati na udobnost leta.

Upravo zato turistički stručnjak i kreator sadržaja Rob Adkok upozorava putnike da izbegavaju jedno sedište koje smatra najgorim sedištem u celom avionu.

Sedište 19 E treba izbegavati

Adkok, britanski turistički stručnjak koji tesno sarađuje sa Skajsnerom, tokom godina se ukrcao na brojne letove. Na društvenoj mreži TikTok stekao je reputaciju redovnog deljenika korisnih saveta za putovanja, najboljih ponuda letova i saveta o greškama na aerodromima koje putnici treba da izbegavaju.

Prema Adkoku, ozloglašena titula najgoreg sedišta u avionu ide sedištu 19E, odnosno srednjem sedištu koje se nalazi otprilike u sredini putničke kabine.

„Najgore sedište je 19E. Srednje sedište negde u sredini aviona. Uf. To je najgora moguća kombinacija. Uvek završite pored osobe koja stalno ustaje i izlazi iz reda. A ako morate da ustanete, morate da uznemiravate osobu pored sebe“, rekao je Adkok.

Dodao je da je gotovo nemoguće pronaći udoban položaj tokom leta na takvom mestu.

„Ne možete se udobno smestiti, a ako sedite između dva stranca, iz iskustva mogu da kažem da im se baš ne sviđa ako zaspite i počnete da im balavite po ramenu“, našalio se stručnjak za putovanja.

Nije samo zbog udobnosti

Adkok smatra da se problemi ne završavaju samo na manjoj udobnosti. Prema njegovim rečima, putnici koji sede u sredini aviona često su među poslednjima koji napuštaju avion nakon sletanja.

Ovo može biti ozbiljan problem za one koji imaju kratko vreme za presedanje na drugi let, ali i za putnike koji žele da što pre započnu svoj odmor.

„Obično ste među poslednjima koji izlaze iz aviona. Mnoge niskotarifne avio-kompanije ne koriste putničke mostove za ukrcavanje i iskrcavanje, već koriste autobuse. To im omogućava da koriste i prednja i zadnja vrata prilikom ukrcavanja i iskrcavanja putnika“, objasnio je.

Prema njegovim rečima, upravo zato sedišta koja se nalaze u sredini aviona gotovo da ne nude prednosti.

„To znači da ste previše udaljeni i od prednjeg i od zadnjeg dela aviona da biste imali bilo kakvu korist. Avio-kompanije to znaju i zato su ta sedišta često besplatna ili, devet od deset puta, dobićete ih ako dozvolite sistemu da vam nasumično dodeli sedište“, rekao je Adkok, prenosi Unilad.