Fazli je u autorskom tekstu za "Politiku" ocenio da je glavni cilj Vašingtona, što se tiče dominiranja proizvodnjom gasa i nafte u Persijskom zalivu, Iraku i Venecueli, postizanje poluge pritiska kako bi se uticalo na globalne cene, povećala efikasnost sankcija i kontrolisao strateški manevarski prostor konkurenata kao što su Indija i Kina, čije su ekonomije u velikoj meri zavisne od uvoza energenata.

Iranski ambasador je naveo da je zbog toga fokus SAD sada na kontroli geoekonomskih kapaciteta Irana, kao poslednje karike u tom lancu zemalja, "energetskom srcu" u kom je, kako je rekao, koncentrisano više od 70 odsto svetskih rezervi nafte.

Ipak, kako je ocenio, Energetski savez Rusije i Irana kao dve "gasne supersile", zajedno sa velikim tržištima kao što su Indija i Kina, doveo je američku doktrinu do zastoja, a razvoj događaja tokom 2025. i 2026. godine pokazao je da američka strategija pritisaka i konfrontacije nailazi na ozbiljan otpor Teherana.

"Osujećivanje zajedničkih projekata Vašingtona i Tel Aviva prema Iranu tumači se kao početak odbrojavanja kraja apsolutne hegemonije Sjedinjenih Država", istakao je Fazli. On je ocenio da su tri ključne varijable dovele u pitanje američku unipolarnu hegemoniju.

Prva je, kako je rekao, neuspeh SAD da stvore održive bezbednosne aranžmane čak ni za svoje saveznike, što je, kako je ocenio, dovelo do urušavanja njihovog međunarodnog ugleda, koji je dodatno potkopan povlačenjem iz međunarodnih sporazuma.

Druga varijabla, navodi Fazli, jeste nemogućnost Vašingtona da obezbedi energetsku bezbednost, dok je treća - građenje alternativnog poretka od strane Rusije i Kine.

"Otpornost Irana u odnosu na složenu strukturu sveobuhvatnih sankcija i geopolitičkih pritisaka pokazali su novi model strateškog ponašanja u međunarodnim odnosima, model koji dokazuje da su regionalne i nezavisne sile sposobne da brane svoj suverenitet, opstanak i nacionalnu bezbednost izvan volje supersila i da napišu novo poglavlje u suprotstavljanju agresorima", ukazao je Fazli.

On je poručio da otporom unipolarnom sistemu Iran igra ulogu u crtanju nove geopolitičke mape.

"Iran obavlja asimetrično odvraćanje kroz geopolitičku energetsku dominaciju u Persijskom zalivu i Ormuskom moreuzu, i u tom okviru, pokazao je da ostaje odlučujući igrač u regionalnom poretku", zaključio je Fazli.