Pad aviona dogodio se oko podneva u blizini jezera Rimrock u američkoj državi Vašington, prenosi CBS njuz.

"Pilot je zadobio lakše povrede nakon što se katapultirao iz aviona i on je prebačen u bolnicu. Pad aviona izazvao je požar u tom području, što je dovelo do evakuacije kampera, dok je intrervencija vatrogasaca u toku", saopštila je kancelarija šerifa okruga Jakima.

Korpus mornaričke pešadije SAD potvrdio je incident sa borbenim avionom F/A-18 Hornet približno 88 kilometara jugoistočno od Sijetla u državi Vašington.

Lokalna vatrogasna služba saopštila je da se šumski požar suzbija helikopterima i najmanje jednim vatrogasnim vozilom.

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