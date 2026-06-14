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"Srdačne čestitke Donaldu Trampu uz želje za dobro zdravlje, ličnu sreću i mnogo uspeha u godinama koјe dolaze. Vaša politika unela јe novu dinamiku u savremene međunarodne odnose i doprinela promenama koјe oblikuјu današnju geopolitičku sliku sveta. U vremenu velikih izazova i brzih promena, pokazali ste da liderstvo podrazumeva hrabrost da se donose teške odluke, ali i sposobnost da se prepoznaјu prilike za napredak i saradnju. Uz izraze poštovanja, želim Vam da rođendan proslavite okruženi porodicom, priјateljima i saradnicima, ponosni na rezultate koјe ste ostvarili i nasleđe koјe ostavljate budućim generaciјama", stoji u poruci.