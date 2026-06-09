Putnici su opisali napete trenutke u vazduhu a posada je u jednom trenutku razmatrala i sletanje u Budimpeštu kao alternativu, piše lokalni portal sib.

Putnici na letu svedočili su neplaniranim okolnostima i neizvesnosti dok je avion kružio iznad osječkog područja. Prema njihovim rečima, situacija je postala dovoljno ozbiljna da je posada putnike obavestila o mogućem preusmeravanju leta za Budimpeštu ako se ne uspostavi kontakt s nadležnim službama u osječkoj vazdušnoj luci. Iako je avion na kraju sletio u Osijek, putnici su doživeli napete trenutke koje su opisali kao pravu dramu, prenosi portal Index.

Iz Hrvatske kontrole vazdušnog saobraćaja (HKZP) potvrdili su da je prilikom prihvata leta došlo do događaja koji je uzrokovao kašnjenje. Kako navode, uzrok je bio individualni propust radnika koji nije na vreme stigao u smenu.

"Naglašavamo da je reč o izolovanom događaju. Nakon što je nepravilnost uočena, situacija je hitno i efikasno rešena primenom propisanih procedura i avion je sigurno sleteo na Aerodrom Osijek sa ukupnim kašnjenjem od 12 minuta", stoji u odgovoru HKZP-a.

Iz HKZP-a takođe ističu da navodi o nepostoanju komunikacije između pilota i nadležnih službi nisu tačni. Tvrde da je avion celo vreme bio u kontaktu i pod nadzorom Centra oblasne kontrole vazdušnog saobraćaja u Zagrebu i da su se kontinuirano pratile sve operativne opcije u skladu sa procedurama.

"Sigurnost leta ni u jednom trenutku nije bila ugrožena, a sletanje u Osijek uspešno je realizovano s manjim kašnjenjem", poručuju iz HKZP-a.

Iz Kontrole vazdušnog saoraćaja najavili su da se sve okolnosti događaja utvrđuju kroz redovni interni postupak. Po završetku, najavljuju, preduzeće odgovarajuće disciplinske mere u skladu s utvrđenim činjenicama i internim aktima firme.

"Hrvatska kontrola vazdušne plovidbe izražava žaljenje zbog nastalih operativnih poteškoća", zaključuje se u saopštenju.