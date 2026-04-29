Pokrenuta je opsežna policijska potraga za Erikom Marijom Hererom (63), nakon što je na uznemirujućem video-snimku zabeleženo kako prilazi misici Karolini Flores Gomez naoružana pištoljem, prenosi The Sun.

Karolina, nekadašnja Mis Teen Universe, ubijena je 15. aprila hicima u lice, vrat i glavu.

Tužilaštvo je njenu svekrvu označilo kao glavnu osumnjičenu za zločin, koji se dogodio kasno uveče u elitnoj četvrti u Meksiko Sitiju.

Nakon pucnjave, svekrva je pobegla i policija i dalje traga za njom.

Neobičan potez supruga nakon ubistva

Prema navodima lokalnog novinara za crnu hroniku, Karolinin suprug Alehandro izjavio je da ubistvo nije odmah prijavio jer je želeo da nahrani bebu.

Njegovo objašnjenje šokiralo je javnost, budući da tvrdi da je dete pokušao da stavi na grudi preminule majke kako bi ga podojio, onako kako je Karolina to činila ranije.

Nakon toga je bebu okupao, pa tek potom kontaktirao svoje advokate.

Policiju je obavestio narednog dana, pravdajući kašnjenje strahom da bi mu socijalne službe mogle oduzeti dete. Alehandro trenutno nije uhapšen, ali se nalazi pod istragom zbog neprijavljivanja ubistva supruge.

Šokantne tvrdnje njene majke

Majka žrtve, Rejna Gomez Molina, izrekla je teške optužbe na račun zeta, tvrdeći da je namerno zadržao telo u kući i odlagao poziv policiji kako bi svojoj majci omogućio beg. Istražitelji za sada nisu zvanično potvrdili ove navode.

Uznemirujući snimak sa sigurnosnih kamera prikazuje misicu u belom bademantilu kako odlazi ka zadnjem delu kuće, navodno da donese vodu svekrvi. Herera je potom prati, nakon čega se čuju vrisci i pucnji.

"Ti si moj, ona te je ukrala"

Nekoliko sekundi kasnije u kadar ulazi njen suprug sa bebom u naručju.

- Šta je to bilo? - pitao je majku.

Na snimku se čuje i glas nepoznate osobe: "Šta si uradila, jesi li luda?"

- Ništa, naljutila me je - odgovara je ona hladnokrvno.

- Šta nije u redu sa tobom? Ona je moja žena - uzvratio joj je sin.

-Ti si moj, a ona te je ukrala - izgovorila je njegova majka potom.

Blizak prijatelj Karoline za španski portal Debate naveo je da je svekrva počela psihički da je zlostavlja od trenutka kada je ostala u drugom stanju, uz tvrdnje da je nikada nije prihvatila, a da se situacija dodatno pogoršala tokom trudnoće.

Motiv za zločin

Pored navodne posesivne ljubomore, spekuliše se i o mogućem motivu povezanom sa višemilionskim nasledstvom, budući da je ona nedavno dobila značajna sredstva nakon smrti oca.

Tragičan događaj potresao je meksičku javnost i izazvao talas protesta širom Donje Kalifornije.

Inače, ona je rođena u San Dijegu, osvojila je titulu Mis Teen Universe za Donju Kaliforniju 2017. godine i bila je poznata i cenjena u Ensenadi, gde je dobila više priznanja za lepotu.

