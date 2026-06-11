Par iz Njujorka koji je kupio staru crkvu sa namerom da je pretvori u luksuzan prostor za venčanja nije ni slutio da će tokom renoviranja naići na otkriće koje je zapalilo društvene mreže. Kada su visoko u zgradi primetili misterioznu prostoriju do koje ne mogu da dopru, internet je odmah počeo da smišlja najluđe teorije.

Loren Gunderman i njen partner kupili su nekadašnju prezviterijansku crkvu u Vatervilu, sagrađenu davne 1872. godine, sa planom da je pretvore u ekskluzivni prostor za proslave pod nazivom "The Stately on Main".

Međutim, ono što su pronašli tokom radova pretvorilo je njihovu renovaciju u pravu internet misteriju.

Tajanstvena soba koja ne vodi nigde

Loren je na društvenim mrežama objavila snimak na kojem pokazuje neobičan prostor skriven visoko u tavanici. Problem je što niko ne zna kako do njega da stigne.

Kako ćemo, dovraga, da uđemo u ovu tajanstvenu sobu? - upitala je svoje pratioce.

Par je uklonio nekoliko dasaka i pokušao da zaviri unutra pomoću kamera mobilnih telefona, ali bez uspeha. Umesto prolaza, otkrili su samo još jedan sloj poda.

Što su više istraživali, misterija je bila veća

U novom videu Loren je objasnila da su bili uvereni kako će pronaći ulaz ako uklone deo konstrukcije.

Mislili smo da ćemo doći do prostorije iza prozora koje vidimo spolja, ali umesto toga pronašli smo... još poda - napisala je.

Njihova potraga ubrzo je privukla hiljade znatiželjnih korisnika koji su počeli da nagađaju šta bi moglo da se krije iza zazidanih zidova.

Da li je misterija ipak rešena?

Posle brojnih komentara ljudi koji poznaju istoriju starih crkava i orgulja, Loren veruje da je pronađeno racionalno objašnjenje.

Prema toj teoriji, prostor iza prozora nekada je bio deo sistema orgulja, a kasnije je zatvoren daskama kada je objekat elektrifikovan.

Ipak, pošto ne želi da ošteti stare orgulje kako bi proverila teoriju, priznaje da možda nikada neće saznati šta se zaista nalazi unutra.

Internet odmah pomislio na horor film

Iako objašnjenje zvuči sasvim logično, korisnici društvenih mreža nisu odustali od jezivih šala.

Kupili ste staru crkvu, pronašli zapečaćenu prostoriju i prvo što želite jeste da uđete unutra? Tamo sigurno spava demon - napisao je jedan korisnik.

Drugi je poručio:

Blagoslovite to mesto i nadajte se da sve što je unutra ostane unutra.

Neki su bili još direktniji.

Spalite je, očigledno je unutra duh - glasio je jedan od komentara.

Dok misterija još nije u potpunosti rešena, jedno je sigurno — skrivena prostorija u crkvi staroj više od 150 godina uspela je da raspali maštu hiljada ljudi i pretvori običnu renovaciju u priču nalik scenariju horor filma.