Adam J. (35), otac četvoro dece iz Mađarske, pronađen je mrtav u mestu Šomoškeujfalu na severu zemlje. Njegovo telo zatečeno je u blizini zgrade pošte, a nadležne službe pokrenule su istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije.

Prema navodima lokalnih medija, sigurnosne kamere zabeležile su njegovo kretanje tokom noći, što bi moglo pomoći istražiteljima u rekonstrukciji događaja.

Jedna od komšinica, Livija Gajdar, ispričala je da su je u ranim jutarnjim satima probudili neobični zvuci.

„Čula sam lupanje, a kada sam pogledala kroz prozor, videla sam vatrogasce kako se okupljaju. Ubrzo mi je suprug rekao šta se dogodilo i zamolio me da ne gledam“, rekla je ona.

Nedugo zatim, policija je došla do njihove kuće jer su primetili da poseduju sigurnosne kamere. Snimci su, kako se navodi, zabeležili Adamovo kretanje u ranim jutarnjim satima.

Istraga u toku

Policija trenutno ispituje sve okolnosti slučaja, dok se u javnosti pojavljuju informacije da je Adam u prethodnom periodu imao ozbiljne lične i emotivne probleme, naročito nakon razvoda.

Prema pisanju medija, njegov brak sa bivšom suprugom Aleksandrom bio je narušen zbog dugotrajnih nesuglasica. Ona je, kako se navodi, napustila zajednički dom nakon što je saznala za njegovu paralelnu vezu.

Ipak, uprkos razvodu, Adam je pokušavao da obnovi kontakt sa bivšom suprugom. Njihovi susreti, prema rečima poznanika, često su završavali raspravama.

Njegovi prijatelji navode da se u poslednje vreme promenio i da je upao u loše društvo, kao i da „nije bio svoj“.

Poslednji susret

Kako prenose izvori, Adam i Aleksandra su se navodno sreli dan pre tragedije i razgovarali o mogućem pomirenju. On je, prema tim navodima, obećavao da će promeniti način života.

Međutim, tokom susreta stigla mu je poruka na telefon, nakon čega je iznenada napustio kuću. Šta se dogodilo nakon toga, za sada nije poznato.

Važno: pomoć postoji

Ako vi ili neko u vašem okruženju prolazite kroz težak period ili imate misli o samopovređivanju, važno je da znate da niste sami i da pomoć postoji.

U Srbiji je dostupna nacionalna SOS linija za prevenciju samoubistva, koju vodi Klinika za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“ u saradnji sa Ministarstvom zdravlja.

011/7777-000

Na ovaj broj mogu se javiti svi koji se suočavaju sa krizom, kao i članovi njihovih porodica. Razgovor vode stručnjaci – psihijatri, psiholozi i socijalni radnici.