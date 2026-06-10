Telo mlađeg muškarca sa vidljivim povredama po vratu pronađen je u ponedeljak u ranim jutarnjim satima na Zvezdari u Beogradu. Sumnja se da je reč o ruskom državljaninu koji je počinio samoubistvo prerezavši sebi vrat staklom.

Prema nezvaničnim informacijama, reč je o dvadesetpetogodišnjem državljaninu Ruske Federacije, ali identitet još uvek nije zvanično potvrđen.

Beživotno telo uočili su prolaznici u ponedeljak oko 6 časova, nakon čega su odmah pozvani policija i Hitna pomoć. Muškarac je zatečen na trotoaru u lokvi krvi, a lekari su po dolasku mogli samo da konstatuju smrt.

Na licu mesta je veliki broj policijskih ekipa koje vrše uviđaj, dok je deo ulice blokiran za saobraćaj. Forenzičari prikupljaju tragove koji bi mogli da pomognu u rasvetljavanju okolnosti ovog događaja.

Za sada nije poznato da li je smrt nastupila kao posledica nasilja, nesreće ili nekog drugog uzroka. Telo će biti upućeno na obdukciju na Institut za sudsku medicinu, koja bi trebalo da utvrdi tačan uzrok smrti.

- Sumnja se da je muškarac sebi prerezao vrat staklom ali čekaju se rezultati obdukcije - navodi izvor.

Obdukcija će pokazati kako je došlo do tragedije.

BONUS VIDEO