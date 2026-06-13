Tramp je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social naveo da je Južna komanda SAD izvela "brz i smrtonosan napad", u operaciji koja je, prema njegovim rečima, sprovedena u bliskoj koordinaciji sa venecuelanskim vlastima.

"Kao rezultat, teroristi Tren de Arague više nemaju sigurno utočište u Venecueli niti bilo gde drugde i, pod mojim rukovodstvom, pronaći ćemo te zločeste ubice i vođe narko kartela bilo kad, bilo gde, i poslati ih u dubine pakla gde i pripadaju", napisao je Tramp.

Američki ministar odbrane Pit Hegset rekao je da je napad izveden ranije ove nedelje na kompleks povezan sa bandom Tren de Aragua u Venecueli, preneo je CBS. Ministarstvo komunikacija Venecuele potvrdilo je da je Gerero Flores ubijen u zajedničkoj operaciji američkih i venecuelanskih bezbednosnih snaga usmerenoj protiv organizovanog kriminala u državi Bolivar. Prema navodima američkih vlasti, Gerero Flores je bio traženi begunac protiv kojeg je prošle godine podignuta optužnica u Njujorku zbog reketiranja, zavere za pružanje materijalne podrške teroristima i trgovine kokainom.

Stejt department je za informacije koje bi dovele do njegovog hapšenja nudio nagradu od pet miliona dolara. Savezni tužioci tvrde da je Gerero Flores više od decenije predvodio Tren de Aragua, organizaciju koja je od zatvorske bande prerasla u međunarodnu kriminalnu mrežu prisutnu širom američkog kontinenta.

Optužen je za trgovinu drogom i ljudima, iznude i druga teška krivična dela. Gerero Flores je ranije više puta boravio u zatvoru Tokoron u Venecueli, odakle je, prema navodima tužilaštva, upravljao aktivnostima bande. Poslednji put je pobegao 2023. godine i od tada je bio u bekstvu.

Operacija je usledila nekoliko meseci nakon promene vlasti u Venecueli i svrgavanja bivšeg predsednika Nikolasa Madura, koji se suočava sa optužbama američkih tužilaca za trgovinu narkoticima i povezanost sa kriminalnim grupama, uključujući Tren de Aragua.

Trampova administracija je ranije označila Tren de Aragua kao stranu terorističku organizaciju i pojačala aktivnosti protiv te grupe, za koju tvrdi da predstavlja ozbiljnu bezbednosnu pretnju Sjedinjenim Američkim Državama.

Međutim, pojedini američki obaveštajni izveštaji su osporavali tvrdnje da venecuelanska vlada direktno rukovodi aktivnostima te organizacije.