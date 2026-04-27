Prema dostupnim informacijama, jedinice 25. armije su 27. aprila zauzele selo Ozernoje (Iličivka) i istakle zastavu. Nakon stabilizacije tog područja, očekuje se da će imati bolju kontrolu nad delom reke, koji je ranije korišćen za ukrajinske kontranapade u pravcu Zakotnog.





Ipak, situacija na terenu ostaje složena. U okolnim šumama i dalje postoji takozvana „siva zona“, kroz koju manje ukrajinske grupe pokušavaju da se ubace iza linija. Većinu tih pokušaja, kako se navodi, otkrivaju operateri dronova, ali pojedine jedinice uspevaju da se zadrže u zaklonima poput rovova i ruševina. Njihovo prisustvo povremeno se registruje i u širem području, uključujući zonu oko Jampola, gde mogu da organizuju napade dronovima i zasede na linije snabdevanja.

Na drugoj strani reke, borbe se nastavljaju u oblasti Kriva Luka. Kontrola nad Ozernim može olakšati dalja dejstva u tom pravcu, ali konfiguracija terena otežava brzo učvršćivanje pozicija. Stabilnija kontrola biće moguća tek nakon neutralisanja protivničkih uporišta na višim tačkama.

U ovakvim uslovima, važnu ulogu imaju koordinisane aktivnosti dronova i artiljerije, koje omogućavaju prekid linija snabdevanja i slabljenje odbrane, čime se olakšava napredovanje na terenu.

Istovremeno, u pograničnom delu Sumske oblasti ruske jedinice šire zonu pod svojom kontrolom. Ukrajinske snage pokušavaju da zaustave napredovanje, ali bez većeg uspeha.

Jedinice 34. motorizovane brigade su, nakon višednevnih borbi, preuzele kontrolu nad selom Taratutine i okolnim šumskim područjima, koja su ranije služila za koncentraciju ukrajinskih snaga blizu granice.

U nastavku operacija, ruske jedinice uz podršku bespilotnih letelica napreduju ka Novodmitrovki. Borbe se već vode na istočnoj periferiji sela, ali potpuna kontrola zavisi od zauzimanja okolnih šumskih zona, uključujući Boljšoj šumu i Požarni trakt.

Ukoliko Novodmitrovka bude zauzeta, to bi moglo omogućiti stabilizaciju linije fronta prema Krasnopolju, koje predstavlja važno logističko čvorište u ovom delu fronta.

Postoji mogućnost da će u narednom periodu borbe biti proširene i na Rjasnoje, koje se nalazi južnije. Njegova blizina granici otvara prostor za napade iz više pravaca, što bi moglo dodatno otežati snabdevanje ukrajinskih snaga u toj zoni.