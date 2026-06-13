Prema zvaničnom saopštenju grčke vatrogasne službe, situacija se drži pod kontrolom zahvaljujući brzoj reakciji nadležnih službi.

Na terenu je trenutno angažovano 25 vatrogasaca. Među njima je i specijalizovani pešački tim iz 9. jedinice za šumske operacije (EMODE), koji je obučen za gašenje požara na teško pristupačnim terenima Grčke.

Podršku sa zemlje pruža osam vatrogasnih vozila, dok iz vazduha vatrenu stihiju gasi jedan avion za gašenje požara, prenosi grčki list "Katimerini".

U akciju gašenja aktivno su se uključili i lokalni dobrovoljci. Prema prvim informacijama sa terena, u ovom trenutku nema povređenih osoba, niti su stambeni objekti u okolini ugroženi.

Inače, opština Lutraki je zbog svoje guste borove šume i specifičnih vetrova koji duvaju sa Korintskog zaliva veoma podložna šumskim požarima tokom letnjih meseci.

Grčke vlasti su i za ovaj vikend izdale upozorenje visokog rizika od požara za veći deo južne Grčke, uključujući i Peloponez, zbog visokih temperatura i pojačanog vetra.