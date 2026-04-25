Mirza Č., 35-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, koji se 17. aprila kolegama na poslu žalio na utrnulost ruke i leve strane tela, preminuo je nepunih dvadeset minuta nakon što mu je izmeren krvni pritisak u Zavodu za hitnu medicinu Zadarske županije (ZHMZŽ), koji je procenio da mu vitalni znaci nisu ugroženi i da mu nije potrebna hitna bolnička pomoć, te mu savetovao da se obrati lekaru ako mu se stanje ne poboljša posle vikenda, pišu hrvatski mediji.

Vršilac dužnosti direktora Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije, Mladen Oluić, potvrdio je da je upoznat sa slučajem i rekao da je odmah po saznanju pokrenut interni stručni nadzor nad postupanjem zaposlenih u Zavodu za hitnu medicinu Zadarske županije.

Stručni nadzor je u toku

- S obzirom na to da je postupak nadzora u toku, u ovom trenutku nismo u mogućnosti da pružimo detaljne informacije o okolnostima događaja niti bilo kakve preliminarne nalaze. Po završetku nadzora, javnost će biti blagovremeno obaveštena o svim relevantnim činjenicama - rekao je Oluić.

– Naglašavam da je u interesu Zavoda da se u potpunosti i objektivno utvrde sve okolnosti ovog događaja i da se postupa u skladu sa važećim medicinskim standardima i propisima - dodao je.

Mirza, stanovnik Sarajeva koji je pronašao sezonski posao u Ražancu, 17. aprila oko četiri sata popodne požalio se kolegama u restoranu na utrnulost u ruci i levoj strani tela, nakon čega su ga dvojica kolega odvezla na hitnu pomoć. Međutim, umesto u hitnu bolnički prijem u Opštu bolnicu Zadar, navigacija je trojicu mladića – od kojih su dvojica bila iz Sarajeva, a jedan iz Slavonije – odvezla u prizemlje Poliklinike, u Zavod za hitnu medicinsku pomoć Zadarske županije.

Hipertenzija

Tamo su mu, kako je Mirza rekao prijatelju posle pregleda, izmerili krvni pritisak i rekli mu da se u ponedeljak javi u lokalnu kliniku ako mu ne bude bolje. Međutim, ni 20 minuta nakon što su krenuli ka Ražancu, nedaleko od benzinske pumpe Tri Bartola, Mirzino srce je prestalo da kuca. Prvo su prijatelji, a zatim i radnici hitne medicinske pomoći bezuspešno pokušavali da ga reanimiraju sat vremena, a prema rečima prijatelja, isti lekar koji je primio Mirzu u Polikliniku izašao je da interveniše kada je pozvana hitna pomoć.

U izveštaju, koji je dostavljen do kojeg su došli hrvatski mediji navodi se da je pacijent pregledan u 16:37 časova. Dijagnoza je (primarna) hipertenzija, drugim rečima visok krvni pritisak, a u istoriji bolesti piše da pacijent dolazi zbog visokog krvnog pritiska i negira bilo kakve tegobe. Zaključak glasi: „Kući. U slučaju pogoršanja, pozovite 194“.

Poslednji oproštaj

Od Mirze, koga prijatelji iz Ražanca opisuju kao uvek nasmejanog i pozitivnog, porodica i prijatelji su se zauvek oprostili u četvrtak u 14:30, a na poslednji oproštaj u Sarajevo su otputovali i njegovi šefovi, kolege i prijatelji iz Ražanca, pišu mediji.

