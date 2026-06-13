Najmoderniji američki borbeni avion suočava se sa novim problemima. Prema novom izveštaju američke Kancelarije za odgovornost vlade (GAO), samo 25 odsto američkih aviona pete generacije F-35 trenutno može da obavlja sve zadatke za koje su namenjeni.

Drugim rečima, samo jedan od četiri F-35 je potpuno operativan. Pre četiri godine, ovaj udeo je bio 38 odsto.

Američka vojska kaže da neki od novih aviona ne mogu normalno da rade zbog kašnjenja u razvoju softvera, a dodatne teškoće izaziva nedostatak rezervnih delova i problemi sa održavanjem, piše Defense News.

Novi plan

Kako bi se situacija poboljšala, Pentagon je prošle godine pokrenuo novi plan koji ima za cilj povećanje broja potpuno operativnih aviona do 2030. godine. Cilj je da se stopa operativnih sposobnosti podigne na 80 odsto, a stopa punih operativnih sposobnosti na 65 odsto. Ali to će zahtevati dodatnih 13,7 milijardi dolara, pored već planiranih troškova. Od toga, 2,2 milijarde dolara je za sam program reformi, dok ostatak pokriva razliku između planiranog budžeta i stvarnih troškova održavanja flote.

Snabdevanje delovima je takođe veliki problem. Studija kompanije Lokid Martin pokazala je da lanac snabdevanja ne može da proizvede dovoljne količine 48 ključnih komponenti, uključujući kupole kabina, koje su jedan od glavnih razloga za prizemljivanje aviona.

Milionski bonusi

GAO je takođe otkrio da proizvođači dobijaju milionske bonuse za poboljšanje spremnosti flote, iako se stvarna situacija nije poboljšavala, a u nekim slučajevima se čak i pogoršavala. Od 2014. godine, GAO je izdao ukupno 46 preporuka u vezi sa održavanjem F-35, a Pentagon je sproveo 14 od njih do marta 2026. godine.

Uprkos problemima, F-35 ostaje glavni oslonac američke borbene avijacije. Pentagon trenutno koristi više od 800 ovih letelica i planira da nabavi još oko 1.700 do sredine 2040-ih. Procenjuje se da će troškovi njihovog životnog veka dostići čak 1,6 biliona dolara.

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